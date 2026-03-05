Descubren en Mazarrón una nave nodriza de marihuana para abastecer a otros traficantes: hay tres detenidos.

Una nave nodriza de marihuana para abastecer a otros traficantes. Es lo que la Guardia Civil descubría (y posteriormente desmantelaba) en el municipio de Mazarrón, en el marco de la denominada operación 'Tunama', que se saldó con tres personas detenidas. Se trataba, según el cuerpo, de "un grupo delictivo que cultivaba ilícitamente grandes cantidades de 'maría', que distribuía a otros grupos delictivos".

En concreto, los investigadores requisaron en la nave industrial un total de 1.106 plantas en fase de cultivo, que fueron incautadas junto con "todos los dispositivos de iluminación, calefacción, riego y ventilación", detalló la Benemérita en un comunicado de prensa.

Fue en enero cuando empezaron las sospechas de que había "un importante cultivo de marihuana en una nave industrial en el término municipal de Mazarrón". Entonces, concretó el Instituto Armado, "los guardias civiles ubicaron el inmueble y comprobaron que no se desarrollaba ninguna actividad laboral ni comercial, aunque contaba con notables medidas de seguridad, como circuitos de vídeo vigilancia tanto del perímetro exterior como del interior de la nave industrial".

Empezaron a vigilarla. Verificaron que "pese a no tener actividad comercial, el inmueble investigado tenía un elevado consumo eléctrico, lo que hizo sospechar que albergaba un invernadero oculto con una gran plantación de marihuana perfectamente camuflada y dotada de maquinaria para favorecer el crecimiento de las plantas en interior".

Producían varios millares de plantas de cannabis al año

La macro plantación de marihuana "se alimentaba mediante un sofisticado enganche fraudulento a la red eléctrica y que se estima que podría cultivar varios millares de plantas de cannabis al año", afirmaron desde el cuerpo.

Con la cantidad de indicios, y orden judicial en mano, la Guardia Civil procedió a la entrada y el registro de la nave, en la que halló "un invernadero instalado con sofisticados dispositivos de iluminación, calefacción, riego y ventilación, que tenía 1.106 plantas de marihuana en estado de floración".

Los tres arrestados se enfrentan a cargos por pertenencia a grupo criminal, delitos contra la salud pública y de defraudación de fluido eléctrico. Ya están en libertad (con los citados cargos).