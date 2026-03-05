Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Un colchón eléctrico provoca un incendio en un piso de Alcantarilla: un vecino resulta intoxicado

Bomberos y agentes de la Policía Local se movilizan al lugar después de que el elemento calefactor causase la emergencia

Bomberos y agentes de la Policía Local de Alcantarilla, en el lugar del suceso.

Bomberos y agentes de la Policía Local de Alcantarilla, en el lugar del suceso. / L. O.

Ana Lucas

Ana Lucas

Un colchón eléctrico provocó un incendio en un piso ubicado en el casco urbano de Alcantarilla, un suceso que se saldó con un hombre de 50 años intoxicado, informaron fuentes de la Policía Local.

El afectado, un vecino, fue atendido por los sanitarios movilizados al escenario, dado que presentaba síntomas de inhalación de humo.

Del incendio informó también el Centro de Coordinación de Emergencias. El suceso tuvo lugar minutos antes de las tres de la tarde del miércoles, hora a la que varias llamadas alertaron al 112 de que salía humo de una vivienda de la primera planta de un edificio.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Alcantarilla; Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y una ambulancia del 061, cuyos sanitarios atendieron in situ al hombre, que no necesitó ser trasladado a un hospital.

Podría haber sido una tragedia, pero se quedó en un susto. Los bomberos que se desplazaron al lugar controlaron rápidamente el incendio, cuyo origen fue el citado colchón calefactable. Tras atajar las llamas, procedieron a ventilar el edificio y garantizar la seguridad, para que los residentes que habían salido pudiesen regresar a sus hogares con normalidad.

Cabe recordar que un colchón eléctrico es el que incorpora elementos calefactores que permiten calentar la superficie a la temperatura deseada. Han de revisarse periódicamente, por si presentasen signos de desgaste o daño en los cables y conexiones. Lógicamente, si se detecta cualquier problema eléctrico, no se ha de usar el colchón.

Humo en el lugar del suceso, en el casco urbano de Alcantarilla.

Humo en el lugar del suceso, en el casco urbano de Alcantarilla. / L. O.

