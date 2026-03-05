Sucesos
Cae una banda de jóvenes (algunos menores) que robaban patinetes eléctricos y hasta un coche a punta de navaja en la comarca del Mar Menor
La Guardia Civil detiene a 13 sospechosos, de entre 17 y 25 años, pero solo recupera el automóvil: el resto de vehículos de movilidad personal, previsiblemente están ya en el mercado negro
Montaron una banda juvenil para delinquir: especialmente, robaban patinetes eléctricos para luego darles salida de forma ilícita. Algunos eran hasta menores de edad. Su zona de actuación: la comarca del Mar Menor, aunque tenían su 'cuartel general' en el municipio de San Javier. La Guardia Civil ha detenido a 13 sospechosos, de entre 17 y 25 años y recuperado un coche, un móvil y algunas joyas: el resto de lo sustraído, previsiblemente está ya en el mercado negro.
Los sospechosos que fueron arrestados ya están en libertad con cargos, investigados por los delitos de robo con fuerza, robo con violencia y hurto.
El Instituto Armado detalla que ha esclarecido 24 hechos delictivos cometidos en las localidades de San Javier, Los Alcázares y Torre Pacheco.
Según la nota enviada este jueves por el cuerpo, las pesquisas comenzaron en enero, al conocer "unos violentos episodios en los que varios vecinos habían sido asaltados en la vía pública".
"Se los llevaban con total impunidad"
"Los delincuentes empleaban la violencia física y también, en algún caso, las amenazas con arma blanca, para apoderarse de objetos de valor, llegando incluso a asaltar a los ocupantes de un turismo cuando se encontraba detenido junto a la valla de acceso al recinto de la comunidad de vecinos", concreta la Benemérita. Las cámaras de seguridad grabaron este ilícito.
"De forma paralela, la Guardia Civil recibió otras denuncias por hurtos de patinetes eléctricos. Los sospechosos aprovechaban el momento en el que los dueños los aparcaban en centros comerciales u otros lugares públicos, para llevárselos con total impunidad", apunta el comunicado.
La bautizaron como operación 'Bagsafe' y los arrestos se fueron efectuando de manera escalonada. "El análisis de los indicios obtenidos a través de las imágenes de cámaras de videovigilancia, la información sobre las características físicas de los sospechosos y el modus operandi empleado permitieron averiguar que se trataba de un grupo organizado formado por varios individuos", añade la nota.
