A pedrazos para reventar el escaparate de una gasolinera: tres detenidos por robos en Pliego, Cehegín y Mula

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco del Plan Comercio Seguro, ha desarrollado tres investigaciones en Pliego, Cehegín y Mula para esclarecer una oleada de robos en comercios y establecimientos de hostelería de la comarca del Noroeste. Las actuaciones se han saldado con la detención de tres delincuentes como presuntos autores de delitos de robo con fuerza, y con la recuperación de una caja registradora, botellas de bebidas alcohólicas y diversas herramientas.

Momento de la detención de uno de los delincuentes / Guardia Civil

Pliego: sorprendido con una caja registradora robada

En Pliego, los agentes sorprendieron a un conocido delincuente manipulando el cajón de una caja registradora que aún contenía dinero. Las comprobaciones posteriores permitieron confirmar que había sido sustraída de un restaurante cercano, por lo que el sospechoso fue detenido.

Las indagaciones posteriores lo relacionaron, además, con otros robos cometidos en tres trasteros de un edificio, de donde habría sustraído herramientas como destornilladores y alicates, que fueron halladas en su poder. El detenido es un joven de 33 años, vecino de Mula, con un amplio historial delictivo, al que se atribuye la presunta autoría de cuatro robos con fuerza.

Cehegín: robo en una cafetería y venta de alcohol sustraído

En Cehegín, la Guardia Civil ha detenido al presunto autor de un robo con fuerza en la cafetería de un lavadero de coches, de donde se llevaron dinero y botellas de alcohol. La investigación condujo a un delincuente conocido que, al parecer, intentaba vender las botellas a terceros.

Según la Guardia Civil, este mismo individuo también estaría relacionado con el hurto de huchas benéficas en distintos comercios del municipio.

Vídeo captado por las cámaras de una gasolinera de Mula en el que se aprecia el modus operandi empleado por uno de los ladrones / Guardia Civil

Mula: intento de asalto a una gasolinera

La tercera actuación se ha producido en Mula, donde la Guardia Civil detuvo a un vecino de Campos del Río tras ser sorprendido cuando presuntamente intentaba robar en una estación de servicio cerrada al público. Los hechos ocurrieron de madrugada, después de que una patrulla fuera alertada de la tentativa.

Noticias relacionadas

Los agentes revisaron las cámaras de seguridad, en las que se observa a un individuo lanzando repetidamente una piedra de gran tamaño contra el cristal de seguridad de la tienda. En pocas horas, el sospechoso fue identificado, localizado y detenido como presunto autor de un robo con fuerza en grado de tentativa.