Accidente
Herido grave un conductor de 62 años que quedó atrapado tras el doble vuelco de dos turismos en Puerto Lumbreras
Fue rescatado por bomberos y trasladado al Rafael Méndez tras ser estabilizado por sanitarios del 061
Un conductor de 62 años ha resultado gravemente herido este miércoles tras un accidente de tráfico en las inmediaciones de El Esparragal, en el término municipal de Puerto Lumbreras, donde el turismo en el que viajaba colisionó con otro vehículo.
Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112, el aviso se recibió a las 06:38 horas, cuando varias llamadas alertaron de una colisión entre dos turismos en la carretera que conecta La Torrecilla (Lorca) con El Esparragal (Puerto Lumbreras). A consecuencia del impacto, ambos vehículos volcaron y se informó de personas heridas y atrapadas.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Puerto Lumbreras, Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios del 061.
Los bomberos rescataron al conductor, que fue estabilizado en el lugar por el equipo sanitario y posteriormente trasladado en la UME al hospital Rafael Méndez de Lorca con heridas graves.
