Detenido por violar a una menor con discapacidad intelectual en un parque de El Palmar

Un individuo ha sido detenido por, presuntamente, violar a una menor de edad con discapacidad intelectual en un parque de la pedanía murciana de El Palmar, informan fuentes judiciales y sanitarias. El sospechoso, nacido hace 37 años, fue arrestado en su domicilio y mandado a prisión provisional, comunicada y sin fianza, tras comparecer en un juzgado de Murcia.

Los hechos tuvieron lugar la semana pasada. La voz de alarma la dio la víctima, cuando llegó a su domicilio, herida. Contó a sus familiares que había sido víctima de una agresión sexual por parte de un hombre al que conocía de vista.

El procesado fue arrestado en su casa horas después de los hechos y se acogió a su derecho a no declarar

Según su relato, ella iba caminando por la tarde, por la localidad, cuando fue abordada por parte de este conocido. Él la instó a que subiese con él en el coche. Una vez con la adolescente a bordo, condujo el vehículo hasta un parque ubicado a las afueras del pueblo, donde la agredió sexualmente.

Los parientes de la víctima (que presentaba lesiones tras lo vivido) la trasladaron al hospital más cercano: el Virgen de la Arrixaca, en la misma pedanía. Sanitarios que la atendieron dieron la voz de alarma y, como manda el protocolo establecido, avisaron a la Policía.

Al mismo hospital se movilizaron esa noche agentes de la Policía Nacional. Al tratarse de un asunto de violencia sexual, el caso fue remitido a los profesionales de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía Nacional de la Región de Murcia.

La víctima, que este año cumplirá 17 años y cuenta con un grado de discapacidad reconocido, presentaba lesiones compatibles con haber sufrido una violación, confirman fuentes sanitarias.

La Policía Local lo arrestó en su casa

Dado que estaba plenamente identificado, pues la adolescente lo conocía, el sospechoso fue arrestado esa misma noche por agentes de la Policía Local de Murcia, que se personaron en su vivienda.

Mientras, los responsables de la UFAM se hicieron cargo del atestado, se entrevistaron con la víctima y solicitaron el visionado de cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos. Aunque no hay imágenes explícitas (las cámaras no apuntaban al parque), sí aparece el automóvil del individuo, precisan fuentes judiciales.

En dependencias policiales, el sujeto se acogió a su derecho a no declarar. Antes de cumplirse las 72 horas que, como máximo, puede estar en los calabozos, fue puesto a disposición judicial en la Ciudad de la Justicia de Murcia. De ahí, a la cárcel.

La declaración de la víctima, que fue consistente, y el parte médico de lesiones fueron clave a la hora de tomar esta decisión, detallan fuentes judiciales.