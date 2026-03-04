Sucesos
Detenido por robar ropa con una bolsa 'anti-alarma' y atacar a los vigilantes de seguridad en un centro comercial de Murcia
Usó una bolsa forrada con papel de aluminio y tenía una orden de búsqueda por quebrantamiento de condena
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Murcia a un hombre como presunto autor de robo con violencia y hurto tras sustraer varias prendas de ropa en un centro comercial y agredir a los vigilantes de seguridad cuando fue interceptado.
Los hechos ocurrieron el 18 de febrero, cuando el encargado de una tienda alertó a los vigilantes de que había sorprendido a un individuo robando. Según el aviso, el sospechoso utilizó una bolsa de tela forrada con papel de aluminio en su interior (un método empleado para dificultar la detección de alarmas) y, además, ya habría sustraído ropa del mismo establecimiento dos días antes.
Los vigilantes lograron localizarlo e interceptarlo en uno de los aparcamientos del centro. En ese momento, el hombre reaccionó con violencia, forcejeó e intentó huir, llegando a arremeter contra el personal de seguridad. Finalmente, fue retenido hasta la llegada de una patrulla de la Policía Nacional.
Ladrón reincidente
Una vez en el lugar, los agentes lo identificaron y comprobaron que sobre él pesaba una orden policial de búsqueda y detención emitida por la Comisaría de Alcantarilla, por un presunto delito de quebrantamiento de condena.
El arrestado fue detenido como presunto responsable de robo con violencia, hurto y quebrantamiento de condena. Los policías intervinieron también la bolsa forrada con papel de aluminio supuestamente utilizada para cometer los robos. El detenido, con 16 arrestos previos por distintos hechos delictivos, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.
- La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
- Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
- Este es el pueblo de Murcia donde más creció la criminalidad en 2025: los delitos repuntan más de un 15%
- Avanzan las obras de urbanización para crear más de un centenar de viviendas en el centro de Lorca
- La MU-33 amanece con retenciones de hasta 8 kilómetros
- La guerra en Irán disparará el precio de la gasolina y el diésel para los murcianos
- Vox le quita a Antelo la portavocía en la Asamblea y le enseña la puerta de salida
- Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia