Tragedia en El Bocal
Continúa la búsqueda de la persona desaparecida tras colapsar una pasarela en Santander
Cinco jóvenes han fallecido debido al accidente
En el operativo participan Salvamento Marítimo y la patrullera Río Trueba de la Guardia Civil
EFE
Las labores para tratar de encontrar a la persona desaparecida tras el colapso de una pasarela costera de Santander, que ha provocado cinco jóvenes fallecidos, continúan desde las 8:00 horas, según ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria.
Este martes por la tarde colapsó la pasarela en la zona costera de El Bocal de la capital de Cantabria, en la que estaba un grupo de seis chicas y un chico. A consecuencia de ello, cinco han fallecido y se busca a una sexta. Una séptima chica fue rescatada y hospitalizada.
Fue pasadas las 20:00 horas del martes, sin luz ya en la zona, cuando se localizó a la quinta víctima, aunque el operativo de rescate siguió intentando buscar a la persona que aún sigue desaparecida.
Un dispositivo con drones, la Policía Local y los Bomberos de Santander han permanecido durante la noche en la zona de El Bocal. A esta hora, en el operativo participan Salvamento Marítimo, con medios marítimos (Salvamar Deneb, buque SAR Gavia) y aéreos (Helimer 206), además de la patrullera Río Trueba de la Guardia Civil.
También se ha dado aviso a los pesqueros que salen a faenar por la zona para que extremen la vigilancia e informen de cualquier avistamiento.
