Investigan si hay más víctimas del asesor fiscal de Cartagena detenido y encarcelado por estafa

La Policía Nacional investiga si hay más personas que pudiesen haber sido víctimas del asesor fiscal de Cartagena detenido y encarcelado por estafa, caso que adelantó en primicia La Opinión.

El sospechoso, que desde el 13 de febrero se halla en prisión provisional en el penal de Sangonera, figura como titular y administrador único de una mercantil de asesoría y abogados, informan fuentes cercanas al caso.

Esta sociedad se constituyó en enero de 2020 y tiene su dirección social en la misma calle de la ciudad portuaria donde una de las familias que lo denunció aseguró que se había reunido con el supuesto abogado por primera vez, para explicarle los problemas que tenían a la hora de recibir una herencia.

Posteriormente, según la denuncia de estos damnificados, el presunto letrado los estuvo citando en establecimientos de hostelería, nunca más en un despacho.

El mes pasado, la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Cartagena arrestaba a este hombre, español y cuyas iniciales son F. J. R. M., después de que esta familia de la ciudad portuaria que recurrió a sus servicios (casi tres años) para tramitar una herencia denunciase haber sido estafada.

Se esperan más denuncias

Fuentes policiales apuntan que, a raíz de salir a la luz el caso, se espera que sean más las víctimas que pongan en conocimiento del cuerpo lo que les sucedió.

La familia que denunció al sujeto asegura que la cantidad que dieron a este profesional desde primavera de 2023 se acerca a los 60.000 euros. El procedimiento se encuentra abierto por estafa en los juzgados de Cartagena, confirman fuentes judiciales.

La última denuncia fue la de un vecino que se percató de que el sospechoso, al que su madre ya había denunciado meses antes, le habría 'birlado', supuestamente, 550 euros que él le hizo entrega "con el pretexto de pasar su historial médico a la Seguridad Social, para tramitar su pensión de jubilación", tal y como se lee en la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico.