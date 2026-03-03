Emergencias
Dos heridos al chocar un coche que circulaba en sentido contrario contra otro en Lorca
Ha ocurrido en la pedanía lorquina de Purias
E.P.
Dos personas han resultado heridas tras impactar frontalmente un vehículo que circulaba en sentido contrario contra otro en la carretera RM-11, a la altura de la pedanía lorquina de Purias.
Según fuentes del '1-1-2', un primer testigo ha avisado a las 19.21 horas de que había visto a un coche circulando en sentido contrario en sentido Águilas. Dos minutos más tarde, otro llamante ha informado del accidente.
Al parecer, el coche que circulaba en sentido contrario ha impactado contra otro, dejando dos heridos y atrapados, uno en cada vehículo.
Hasta el lugar se han desplazado dos unidades sanitarias, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, trabajadores de Mantenimiento de Carreteras y efectivos de la Guardia Civil.
