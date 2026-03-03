Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis VoxMurcianos en DubáiAlcaraz en Indian WellsConflicto médicoMurcia en los GoyaFrancisco Salzillo
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Emergencias

Dos heridos al chocar un coche que circulaba en sentido contrario contra otro en Lorca

Ha ocurrido en la pedanía lorquina de Purias

Una ambulancia del 061

Una ambulancia del 061

E.P.

Dos personas han resultado heridas tras impactar frontalmente un vehículo que circulaba en sentido contrario contra otro en la carretera RM-11, a la altura de la pedanía lorquina de Purias.

Según fuentes del '1-1-2', un primer testigo ha avisado a las 19.21 horas de que había visto a un coche circulando en sentido contrario en sentido Águilas. Dos minutos más tarde, otro llamante ha informado del accidente.

Al parecer, el coche que circulaba en sentido contrario ha impactado contra otro, dejando dos heridos y atrapados, uno en cada vehículo.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar se han desplazado dos unidades sanitarias, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, trabajadores de Mantenimiento de Carreteras y efectivos de la Guardia Civil.

TEMAS

Tracking Pixel Contents