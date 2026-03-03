Sucesos
Detenido un sexagenario por vender tabaco de contrabando desde su casa en La Manga
La Guardia Civil interviene 1.950 cajetillas y 28 kilos de picadura valorados en más de 18.000 euros
La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desmantelado un punto de venta de tabaco ilegal instalado en un domicilio de La Manga del Mar Menor y ha detenido al morador de la vivienda como presunto autor de un delito de contrabando.
Según ha informado el instituto armado, la actuación permitió intervenir cerca de 2.000 cajetillas de tabaco y alrededor de 30 kilos de picadura, con un valor superior a 18.000 euros. En concreto, los agentes localizaron 1.950 cajetillas y 28 paquetes de plástico transparente con un kilo de tabaco de picadura cada uno.
La investigación se inició tras tener conocimiento de una posible venta de tabaco de contrabando desde una vivienda ubicada en La Manga. A partir de ahí, efectivos especializados en Fiscal y Fronteras asumieron las pesquisas y establecieron dispositivos de vigilancia en torno al inmueble.
En uno de esos controles, los guardias civiles detectaron el movimiento de cajas que levantaron sospechas por su posible contenido. Tras el examen de los bultos, confirmaron la presencia de la mercancía intervenida.
Concluido el recuento y la valoración del material, la Guardia Civil procedió a la detención de un hombre de 65 años, con antecedentes por infracciones relacionadas con el tabaco, como presunto responsable de un delito de contrabando.
