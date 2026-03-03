Una convivencia cofrade de fin de semana acaba en pelea a puñetazo limpio en Lorca

Lo anunciaron para el fin de semana: "tradicionales convivencias" con vocación de servir como "jornadas de hermanamiento" en las que reunir a cofrades y sus familias antes de los días grandes: la puesta en escena de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, la celebración de los conocidos desfiles bíblico-pasionales de Lorca. Sin embargo, la iniciativa acabó a puñetazo limpio.

Al menos dos personas resultaron heridas en una riña durante la celebración de la citada convivencia cofrade, confirman fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el sábado por la noche (tras un día de convivencia pacífica) en el recinto exterior de la nave de la hermandad impulsora de la jornada, cuando, por razones que se desconocen, un grupo de personas, entre ellas algunas menores, comenzaron a pegarse. Se dieron patadas y puñetazos, apuntan las mismas fuentes, que añaden que hubo gente que llegó a ser tirada al suelo.

Como consecuencia de la reyerta, al menos dos personas sufrieron lesiones (por fortuna, ninguna de carácter grave) por las que tuvieron que recibir asistencia sanitaria.

Noticias relacionadas

El caso fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional, cuerpo competente para hacerse cargo de las pesquisas. Según fuentes del cuerpo, una persona acudió a dependencias policiales a interponer una denuncia por lo sucedido. Algo que nació con el objetivo de "potenciar el compañerismo" y que acabó a puñetazo limpio.