Ochenta tentativas de homicidio en la Región de Murcia en su año más criminal

Ocurría en junio del año pasado, en la localidad de Los Alcázares. Un menor de edad fue internado en un centro de la Región por, presuntamente, intentar matar a cuchilladas al exnovio de su madre, un individuo que tenía una orden de alejamiento de la mujer. El joven aseguró que actuó así porque previamente había sido atacado por el adulto, el cual llegó a apuñalarlo dos veces en una pierna.

Meses después, en noviembre, un joven de 29 años era detenido en Murcia por cortar el cuello a su madre, que fue llevada rápidamente a la UCI de la Arrixaca con graves lesiones. Al 112 telefoneó un familiar de la mujer desde la vecina provincia de Andalucía tras haber recibido un mensaje del sospechoso en el cual avisaba de que era preciso que acudiesen servicios de Emergencias al lugar, porque la víctima precisaba de asistencia.

Se trata de dos de los 80 episodios de tentativa de homicidio que se registraron en la Región en 2025, según consta en el Balance de Criminalidad hecho público por el Ministerio del Interior.

En concreto, en la categoría de ‘homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa’, aparecen ocho decenas de casos, que son los que les constan a los Cuerpos de Seguridad en la Comunidad. La cifra supone un incremento del 15,9% respecto al año anterior, 2024, cuando se registraron en la Región un total de 69 crímenes que se quedaron en intentona: fueron delitos, aunque no llegó a segarse la vida de nadie.

La Comunidad murciana registró en 2025 un total de 74.320 infracciones penales, lo que supone un descenso del 0,3% en comparación con el ejercicio anterior, cuando se contabilizaron 74.579, según los datos (correspondientes al conjunto del año pasado) publicados por el departamento que encabeza Grande-Marlaska.

Los sucesos son más, pero no constan en el informe al haber sido en pueblos de menos de 20.000 habitantes

La Región de Murcia fue escenario, en ese mismo periodo, de más de una veintena de homicidios dolosos y asesinatos consumados: un total de 23. En lo que va de 2026, solo consta un crimen consumado: el de la localidad cartagenera de El Algar, que costó la vida a Paco ‘El Pachequero’. Y una tentativa de homicidio bastante sonada: la que se produjo en la estación de autobuses de San Andrés, en Murcia, cuando un individuo acuchilló salvajemente en el abdomen a un noruego que momentos antes había ganado un premio en las tragaperras: pretendía robarle el dinero.

Sucesos por municipios

Volviendo a las tentativas de homicidio de 2025, cabe reseñar que el Balance de Criminalidad no recoge los ilícitos de municipios más pequeños, aquellos cuya población no llega a los 20.000 habitantes. Por tanto, sucesos que hubiesen acontecido en, por ejemplo, Lorquí, Alguazas, Ceutí o Librilla no se reflejan en el informe, aunque sí consten en las bases de datos de la Guardia Civil de la Comunidad.

Por municipios, en Alcantarilla se produjeron el año pasado media docena de tentativas de homicidio, mismo número que hubo en 2024. En esta localidad no consta ningún homicidio consumado (ni el año pasado ni el anterior).

En Archena aparecen en 2025 dos homicidios en grado de tentativa, mientras que en Cartagena la cifra se dispara hasta los 14. Ninguno se detalla en Cieza (pueblo en el cual se desplomó el delito, con un 12,7% menos en un año).

Tres intentos de asesinato tuvieron como escenario la Ciudad del Sol el año pasado (frente a los siete que hubo en el municipio lorquino en 2024), mientras que en Molina de Segura constan cuatro (fueron cinco el periodo anterior).

Mención aparte merece la localidad de Mazarrón, donde se incrementaron un 100% los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, al producirse siete en los doce meses de 2025 y no darse ninguno el año anterior.

A más población, más delitos. En Murcia (capital de la Región, municipio más poblado) se produjeron 25 tentativas de homicidio el año pasado, un 47,1% más que en 2024, cuando fueron 17.

En el caso de la localidad costera de San Javier, fueron tres asesinatos no consumados, exactamente los mismos que en el Balance de Criminalidad de 2024. En Torre Pacheco aparecen cuatro (el doble que en el ejercicio precedente), en Yecla quedaron registrados dos y en Totana consta uno.