Sucesos
Dos hombres armados atracan un pub en Los Alcázares y huyen tras el asalto
La Guardia Civil investiga el robo a punta de pistola en un local de Los Alcázares, ocurrido el lunes por la tarde, con el objetivo de identificar y detener a los delincuentes
Dos individuos atracaron este lunes por la tarde un pub ubicado en Los Alcázares a punta de pistola, indican fuentes cercanas al caso.
Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco y media de la tarde, en un conocido establecimiento de la localidad costera al que accedieron dos hombres, encapuchados y vestidos de negro para tratar de ocultar su identidad.
A punta de pistola, exigieron a los trabajadores presentes que se metiesen en el almacén, según relató uno de los presentes. El objetivo, previsiblemente: el dinero en efectivo que en ese momento había en la caja, una cantidad que no ha trascendido.
Afortunadamente, no se llegó a detonar el arma y nadie resultó herido. No fue necesario desplazar a la zona a sanitarios en ambulancias.
Tras el asalto, los delincuentes huyeron. Los trabajadores, que alertaron a los cuerpos de seguridad, no saben si lo hicieron a pie o en un vehículo. "Fueron muy rápidos", declararon los testigos, que consideran que los asaltantes eran "profesionales".
El caso ha sido puesto en conocimiento de Policías Locales de la zona, así como de la Guardia Civil, cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación, la cual pasará por el visionado de las cámaras cercanas al lugar. El objetivo: ver si han captado algo que lleve a la identificación, localización y posterior arresto de los sospechosos.
