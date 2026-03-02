Detenido por robar medio centenar de corderos en explotaciones ganaderas de Caravaca de la Cruz

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza en explotaciones ganaderas de la comarca del Noroeste, en el marco de la operación ‘Persebas’.

La investigación se inició el pasado mes de diciembre, cuando los equipos ROCA (especializados en robos en el campo) tuvieron conocimiento de la sustracción de varios lotes de corderos en granjas situadas en distintas pedanías de Caravaca de la Cruz. En total, fueron sustraídos cerca de medio centenar de corderos lechales de raza segureña, valorados en más de 6.000 euros.

Los corderos lechales tenían en sus orejas heridas y costras recientes / Guardia Civil

Según las pesquisas, los robos se cometían de madrugada. El autor aprovechaba la nocturnidad para forzar los accesos a las fincas y sustraer los animales más jóvenes.

La colaboración entre los agentes y los ganaderos permitió centrar la investigación en un individuo que había sido visto circulando en un vehículo de alta gama por las inmediaciones de las explotaciones afectadas. El avance de las indagaciones condujo hasta una finca ubicada en la pedanía de Canara, en el término municipal de Cehegín, donde el sospechoso ocultaba varios animales.

El sospechoso "enfriaba" los animales en una finca antes de venderlos por debajo del precio de mercado

Durante la inspección técnico-ocular, agentes del Equipo ROCA, con el apoyo de especialistas del SEPRONA, localizaron cuatro corderos cuya morfología y edad coincidían con los denunciados. Dos de ellos presentaban muescas en el cartílago de la oreja izquierda, una marca identificativa que el propietario realiza a los ejemplares nacidos de partos múltiples.

Los agentes comprobaron que las marcas mostraban heridas y costras recientes, lo que apuntaba a un intento de modificar las orejas para disimular su procedencia y dificultar su identificación.

Momento de la detención del presunto autor de tres robos en granjas de la comarca del Noroeste / Guardia Civil

De la investigación se desprende que el detenido utilizaba la finca de Canara para "enfriar" el material sustraído, una técnica que consiste en mantener ocultos los objetos robados durante un tiempo antes de introducirlos en el mercado. En este caso, los corderos permanecían varios días en la explotación antes de ser ofrecidos a otros ganaderos y establecimientos de la zona a precios inferiores a los de mercado.

La operación se ha saldado con la detención de una persona, a la que se le atribuyen, hasta el momento, tres delitos de robo con fuerza. Los cuatro corderos recuperados han sido devueltos a su legítimo propietario.