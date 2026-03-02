Despliegue policial para frenar una pelea entre un boxeador y los porteros de un pub del centro de Murcia

Hasta cinco patrullas de la Policía Local de Murcia se movilizaron este fin de semana a un establecimiento de ocio del centro de la ciudad para frenar una riña, que estaba subiendo de tono, entre dos porteros del pub y un cliente, indicaron fuentes policiales y testigos presenciales.

Ocurría el sábado por la noche, en un local emplazado en Condestable. La razón, explican algunos de los presentes: los porteros impidieron al joven el paso al interior, puesto que ya había protagonizado ya un altercado anteriormente. Se da la circunstancia de que el chico comenzó a hacer alarde de sus conocimientos de boxeo y dijo ser campeón de España en la categoría School Boy. Algo que luego la Policía, al comprobar los datos del sujeto, corroboró que era cierto.

Los agentes llegaron a telefonear a un directivo de la Federación de Boxeo para pedirles que mediase

Los agentes movilizados al lugar mediaron entre el boxeador y los porteros, que amagaban con "echarse un combate" en la misma puerta del local, apuntaron los presentes, que explicaron que el trabajador del sitio llegó a espetar que el chico creía ser "el único que sabe boxear".

La situación llegó a tal punto que los agentes llegaron a telefonear a un directivo de la Federación de Boxeo, a fin de que dialogase con el chico y consiguiera que depusiese su actitud.

Por fortuna, no llegó la sangre al río, los ánimos se calmaron y el episodio se saldó sin nadie herido (ni detenido).

Los hechos tuvieron lugar en el mismo local en el que, el fin semana anterior, un joven fue identificado por estrellar un vaso en la cara a otro en una pelea en la puerta. Entonces, los porteros del establecimiento colaboraron y retuvieron al presunto agresor hasta la llegada de la Policía Local.

En la zona de Condestable y callejón Burruezo hay varios locales de ocio nocturno. Agentes de la Policía Local pasan por las noches (en especial, los fines de semana) por prevención: a esas horas no es extraño encontrar personas que han consumido en exceso alcohol o sustancias y protagonizan riñas que, en más de una ocasión, suben de tono y acaban en violencia física.

Noticias relacionadas

Pasó algo similar hace tres fines de semana. Una pelea en la misma zona, en la que que se vieron implicados cinco hombres, se saldó con dos detenidos y un cuchillo requisado.