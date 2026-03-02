A la cárcel por intentar robar un móvil a punta de navaja a un hombre en el centro de Murcia

Un sujeto, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, abordó a un viandante en la calle Batalla de las Flores de Murcia navaja en mano y trató de robarle el móvil. El delincuente abordó a su víctima a las cinco de la tarde y, tras el suceso, trató de confundirse entre la multitud, sin éxito.

El sospechoso fue detenido poco después como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa, informa la Policía Nacional en una nota.

El escenario, una calle colindante a la Avenida de la Libertad, en pleno centro de la ciudad de Murcia. Según el comunicado policial, la víctima llamó al 091 para contar que habían intentado robarle a punta de navaja. "De manera inmediata varias patrullas de la Policía Nacional se desplegaron en la zona, estableciendo un dispositivo de búsqueda con las características aportadas del autor, localizando cerca del lugar del hecho a un varón que coincidía con las facilitadas", prosigue la nota.

"Tras proceder a su identificación y cacheo, los agentes le intervinieron 1.530 euros en efectivo fraccionados en distintos billetes cuya procedencia no pudo acreditar", apuntan desde el Cuerpo.

El sospechoso fue trasladado a dependencias policiales. De ahí, pasó a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia, cuyo titular lo mandó a prisión provisional como presunto autor de un delito de robo con violencia (en grado de tentativa).