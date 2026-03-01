El tráfico de mascotas mueve al año cientos de miles de euros en la Región de Murcia

El mercado negro de mascotas mueve al año cientos de miles de euros en la Región de Murcia, alertan fuentes policiales. Al hilo, desde el Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia admiten «preocupación» debido a «la proliferación de criaderos ilegales de mascotas y el tráfico de perros y gatos en nuestro territorio», mientras que desde la Fiscalía de Medio Ambiente de la Comunidad precisan que los encargados de un criadero ‘sin papeles’ en el que los ejemplares estén cuidados no incurrirían en un delito de maltrato animal, sino en una falta administrativa.

Esta misma semana, la Policía Local de Murcia conseguía rescatar a más de una veintena de cachorros que iban a ser vendidos en el mercado negro. Los hechos tuvieron lugar en la población de La Alberca. Fueron responsables de Tráfico los que llevaron a cabo la actuación y todo comenzó porque dieron el alto a un automóvil, ocupado por dos personas, en cuyo maletero encontraron la sorpresa: había seres vivos. Los agentes llamaron a Zoonosis y los gatos y perros, ya a salvo, fueron llevados a las instalaciones de La Albatalía.

Uno de los cachorros salvados del maletero en La Alberca. / Policía Local

Cabe recordar que la ley de Bienestar Animal prohíbe «la cría, el comercio o la exposición de animales con fines comerciales por personas no autorizadas», por lo que obliga a cada criadero a tener un número de licencia de núcleo zoológico. Ahora bien, desde plataformas especializadas como MundoAnimalia alertan desde hace tiempo de que «no hay inspecciones de oficio para detectar si esos números que se registran corresponden con una licencia real y vigente», con lo que son las propias plataformas de compra venta generalistas las que han de verificar si ese número de licencia (el que aportan) es válido, dado que puede tratarse de una falsificación. Se da la circunstancia de que algunos se registran con un número de núcleo zoológico que no existe o que caducó hace años.

Miguel de Mata, fiscal de Medio Ambiente de la Región, apunta que en la Comunidad «hay un mercado negro importante» de mascotas, aunque «que eso sea delito es distinto», puesto que, por lo general, «se trata de infracciones de carácter administrativo».

De Mata precisa que «el tráfico animal que nos puede interesar tiene varias vertientes», la primera la referente a «especies en peligro de extinción», cuya compra y venta implica siempre «un tráfico ilegal, delictivo».

En los casos de que gatos o perros estén «sin su correspondiente documentación o haya instalaciones, como criaderos, sin licencia, no entramos, a no ser que se trate de especies amenazadas o de que en esos criaderos se produzca una amenaza para la integridad física de esos animales», aclara.

En este sentido, si se detecta que hay «un criadero que respeta las condiciones de bienestar animal, pero no tiene papeles», sus responsables se enfrentarían a una infracción administrativa (esto es, a una multa), detalla Miguel de Mata, que no descarta que pesquisas posteriores puedan arrojar luz sobre hipotéticos «delitos de falsedad documental o de estafa».

Algo distinto sería si en estas instalaciones se apreciasen indicios de maltrato animal, «si se restringe su libertad (teniéndolos en jaulas) y si se aprecia que están deshidratados o desnutridos, si de la inspección se revela que las condiciones en las que se están criando no son adecuadas», estima.

"Un grave problema de bienestar animal"

Por su parte, Teresa López, presidenta del Colegio de Veterinarios de la Región, remarca que los criaderos ‘sin papeles’ «suponen un grave problema de bienestar animal, de salud pública y también de confianza de la ciudadanía en la tenencia responsable de animales», manifiesta al respecto.

Los veterinarios vemos animales sin la identificación obligatoria, sin la vacunación adecuada, con documentación irregular o adquiridos a través de anuncios poco transparentes Teresa López — Presidenta del Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia

¿Qué pasa? Que los delincuentes se reinventan. Por ejemplo, se hacen con cachorros que nacen en Europa del Este, en pésimas instalaciones, y los traen a España con menos de 15 semanas (que es lo que marca la ley) y en lamentables condiciones que pueden afectar tanto a su salud como a su comportamiento, incluso una vez que han dado con una familia.

«Aunque muchas de estas actividades permanecen ocultas, los veterinarios sí percibimos su impacto: animales sin la identificación obligatoria, sin la vacunación adecuada, con documentación irregular o adquiridos a través de anuncios poco transparentes», explica esta profesional.

"Cría sin control ni criterio"

Y es que «eso se traduce en más riesgo de enfermedades, más abandonos y, en muchos casos, en graves problemas de comportamiento derivados de una cría sin control ni criterios profesionales», alerta Teresa López, que deja claro que «los principales afectados son, en primer lugar, los propios animales, pero también las familias que sufren luego las consecuencias de haber adquirido una mascota enferma o mal socializada».

«Desde el Colegio condenamos de forma rotunda cualquier forma de cría y comercio ilegal de animales», sentencia, para recalcar que «los veterinarios somos una pieza clave para detectarlo, y lo hacemos informando a los propietarios, rechazando prácticas irregulares y comunicando a las autoridades competentes aquellos casos en los que apreciamos indicios de delito o de infracción administrativa».

Animales en condiciones lamentables en un criadero ilegal de los que proliferan por la zona levantina. / L. O.

«Defendemos un modelo basado en la cría responsable, la identificación y la trazabilidad, y en la colaboración estrecha con protectoras y centros de acogida», afirma la presidenta de los veterinarios de la Región, que quiere hacer «un llamamiento a la ciudadanía para que no compre nunca animales a particulares o criadores que no ofrezcan garantías: sin microchip, sin documentación sanitaria, sin factura, o entregados en lugares improvisados».

Así, «recomendamos priorizar siempre la adopción en centros oficiales y protectoras registradas, y, en caso de compra, acudir únicamente a criadores y establecimientos autorizados, debidamente identificados y sometidos a controles veterinarios periódicos».

«Pedimos a las administraciones un refuerzo de los recursos destinados a inspección y control, así como una mejor coordinación entre Fuerzas de Seguridad, servicios de sanidad animal y profesionales veterinarios», puesto que «solo con más medios y una aplicación rigurosa de la normativa podremos reducir de manera efectiva el tráfico ilegal de perros y gatos y proteger adecuadamente a los animales y a las familias murcianas», argumenta la presidenta del Colegio de Veterinarios.