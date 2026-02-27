Persecución por Monteagudo tras huir de la Policía con un coche cargado de droga en bolsas de basura

Dos sujetos de 28 y 33 años respectivamente ha sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública tras huir de la Policía con un coche cargado de droga en bolsas de basura, informa la Policía Local de Murcia.

Los hechos tuvieron lugar este jueves por la noche, sobre las once y cuarto, en la pedanía de Monteagudo, "cuando una patrulla que realizaba funciones de vigilancia observó un vehículo circulando a gran velocidad", el cual "realizó varias maniobras prohibidas, incluyendo giros bruscos y el rebasamiento de líneas continuas, lo que motivó que los agentes iniciaran un seguimiento para darle el alto", detalla el comunicado policial.

El coche, lejos de parar, aceleró. En concreto, "aumentó la velocidad e ignoró señales de detención obligatoria en diversas vías de la pedanía, con la clara intención de eludir la presencia policial, hasta adentrarse en una zona de carriles de Monteagudo". Ahí lo interceptaron.

"Tras dar alcance al vehículo, los agentes sorprendieron al copiloto cuando intentaba introducir una bolsa de basura de grandes dimensiones en una vivienda. En ese momento, los policías percibieron un fuerte olor a marihuana y observaron que ambos individuos presentaban restos de resina y restos vegetales en sus manos y vestimenta, lo que sugería su participación reciente en la recolección de la sustancia", destaca el cuerpo.

Casi nueve kilos de 'maría'

En el registro del vehículo, los agentes hallaron útiles para el cultivo y una bolsa con casi 3.300 kilogramos de cogollos de marihuana. No era la única sustancia: "Los agentes accedieron a la vivienda junto con los implicados, que de forma voluntaria hicieron entrega de una segunda bolsa de similares características que se encontraba en el inmueble y que contenía otros 5.750 kilogramos de la misma sustancia", prosigue la Policía.

Al conductor del automóvil ya no le quedaban puntos en el carné, pese a lo cual se puso al volante

La intervención se saldó con la incautación de más de nueve kilogramos de 'maría' dispuesta para su posible distribución.

Además del delito contra la salud pública, al conductor se le abrieron diligencias por un delito contra la seguridad vial: ya no le quedaban puntos en el carné, pese a lo cual se puso al volante.

Aunque la actuación fue llevada a cabo por agentes de la Policía Local, como este Cuerpo municipal no tiene competencias en materia de investigación judicial en casos de seguridad ciudadana (sí las tiene en temas de Tráfico), los detenidos fueron puestos a disposición de la Guardia Civil, competente para hacerse cargo de la investigación.