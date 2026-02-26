Abordan a una mujer en la plaza Juan XXIII de Murcia para pedirle un cigarro y le roban el bolso de un tirón

Dos sujetos abordaron a una viandante en la plaza Juan XXIII de Murcia para pedirle un cigarro y le robaron el bolso de un tirón. Ocurría de madrugada y los delincuentes llegaron a forcejear con la mujer. Testigos lograron retener a los agresores hasta que llegó al lugar la Policía, que logró detener a uno de ellos: ya está en prisión provisional, informan fuentes policiales en una nota.

Los hechos tuvieron cuando la víctima volvía a su casa. "Una llamada recibida en el 091 de la Policía Nacional a las cinco de la madrugada, alertaba de como una mujer que se encontraba en la plaza Juan XXIII estaba siendo víctima de un robo por parte de dos hombres, motivando que se desplazaran de manera inmediata hasta el lugar los agentes más cercanos", detalla el comunicado policial.

Prosigue la nota: "A su llegada, los agentes observaron a un grupo de jóvenes que habían podido retener a uno de los autores del robo, y que habían sido testigos de cómo se habían acercado a una mujer bajo el pretexto de pedirle tabaco, para en un momento dado, uno de ellos intentar arrebatarle el bolso que portaba consigo por la fuerza dando lugar a un forcejeo".

Los individuos, de hecho, lograron salir corriendo, aunque unos hombres que se encontraban por la zona, y que vieron lo que sucedió, se fueron tras ellos, lograron alcanzar al ladrón que portaba y lo retuvieron hasta la llegada de los agentes.

"El bolso y las pertenencias sustraídas fueron recuperadas y devueltas a su legitima propietaria, a la que, pese a no presentar heridas de consideración tras el forcejeo, se recomendó que fuera asistida por los servicios médicos", concreta la Policía Nacional.

El sospechoso fue trasladado a dependencias de la Comisaría de Distrito del Carmen de la Policía Nacional de Murcia, la única que abre de noche. De ahí, pasó a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia, cuyo titular lo mandó a prisión provisional como presunto autor de un delito de robo con violencia.