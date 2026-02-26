Sucesos
Los Mossos investigan el asesinato de un hombre en Barcelona
La víctima apareció en un domicilio de la localidad
Germán González
Nueva víctima mortal en Catalunya. Los Mossos d'Esquadra de la Región Policial Central investigan la muerte violenta de un hombre de 51 años en Balsareny (Bages). Este miércoles pasado, sobre las ocho y media de la tarde, los Mossos fueron requeridos para dirigirse a un domicilio del municipio, donde localizaron el cuerpo sin vida de la víctima. Un familiar había llamado al 112 cuando encontró el cadáver.
Presentaba numerosas heridas por el cuerpo que podrían ser causadas por el impacto de un objeto contundente, según varias fuentes. Sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ya se encontraba en la vivienda, confirmaron la muerte de la víctima.
Ante la posibilidad de que se trate de un homicidio o un asesinato, los agentes de la División de Investigación Criminal de la policía catalana han iniciado las pesquisas para determinar las causas del crimen.
Como es habitual en todas las muertes violentas, agentes de la policía científica han inspeccionado el domicilio y se está preguntando al entorno de la víctima para esclarecer quién pudo acabar con su vida. También se está a la espera de conocer la autopsia para saber cómo falleció.
Suscríbete para seguir leyendo
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
- El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
- Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos
- Más de 20 años sin controles profundos en 33 presas y embalses en la Región: el PP exige auditorías urgentes
- La Región de Murcia se prepara para el Trío de Eclipses: dónde verlos y cuándo llegará cada fenómeno
- Sesenta años de la pérdida de la fragata Ariete
- Un nuevo restaurante de la Región, entre las mejores aperturas del país según la Guía Macarfi