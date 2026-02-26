Investigados en Torre Pacheco por mutilar gallos y obligarlos a pelear y por tener dos jilgueros (es ilegal)

Cabe recordar que las peleas de gallos están prohibidas y que la Guardia Civil lleva a cabo habitualmente vigilancias especiales para detectar tentaderos ilegales en la Región de Murcia. Unos lugares clandestinos en los cuales hay quien llega a dejarse muchísimo dinero apostando. Los que salen peor parados en estos asuntos son los 'combatientes': además de poder morir en el ring, los mutilan para que peleen.

Ahora, el Instituto Armado ha desarrollado en Torre Pacheco una act en la que se ha investigado (que no detenido) a dos personas "como presuntas autoras de un delito contra los animales, por maltrato animal, y delito contra la flora y fauna, por la tenencia ilícita de aves fringílidas protegidas", indicó la Benemérita en un comunicado.

Las pesquisas comenzaron hace semanas, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que en un inmueble del municipio pachequero había gallos de pelea y jilgueros (está prohibido tenerlos).

Según la nota enviada este jueves por el Cuerpo, "una vez en el interior del citado inmueble, durante su inspección, los agentes hallaron dentro de unas jaulas diversos ejemplares de gallos de pelea o de combate y de jilguero, presentando los primeros varias lesiones".

Sangre en los espolones

En concreto, detalla el comunicado, "los guardias civiles constataron que los gallos tenían las crestas mutiladas y las barbas cortadas burdamente, técnica que se utiliza por los dueños para las peleas" de estos animales.

Además, "se verificó que tenían los espolones afeitados, para aumentar el daño a los adversarios durante el enfrentamiento: de hecho, se comprobó que algunos de los ejemplares tenían restos de sangre en sus espolones, síntoma inequívoco de haber participado en peleas".

Por otro lado, "los guardias civiles verificaron que en la vivienda había dos ejemplares de fringílidos, supuestamente adquiridos en el mercado negro de especies protegidas o capturados directamente del medio natural. Tanto la captura como la tenencia del jilguero son actividades prohibidas reguladas por normativa europea, nacional y autonómica".