Sucesos
Golpe al tráfico de animales de raza en Murcia: la Policía rescata a 27 cachorros que iban a ser vendidos en el mercado negro
Los agentes descubren hacinados en el maletero de un coche a perros, gatos y palomos y los pone a salvo
Golpe al tráfico de animales de raza en Murcia: la Policía Local ha logrado rescatar a más de una veintena de cachorros que iban a ser vendidos en el mercado negro, indican fuentes policiales.
Los hechos tuvieron lugar este miércoles, en la población de La Alberca. Fueron responsables de Tráfico los que llevaron a cabo la actuación. Todo empezó porque dieron el alto a un automóvil, ocupado por dos personas, en cuyo maletero encontraron la sorpresa: había seres vivos.
"Tras inspeccionar el vehículo, localizaron 20 cachorros de perro, siete gatos y dos palomos hacinados en transportines y en deficientes condiciones higiénico-sanitarias, sin el correspondiente registro", concretaron desde el cuerpo. Había hasta un gato egipcio.
Ante este panorama, "se formuló denuncia al conductor y al ocupante por infracción a la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales", detalla el cuerpo. Sin embargo estos dos sujetos no fueron detenidos. Se enfrentan a una sanción económica.
A salvo en Zoonosis
Sí se puso a buen recaudo a los animales. A la llamada de la Policía, como ocurrió recientemente en otro episodio en Zeneta, los profesionales de Zoonosis se movilizan y se ocupan de los supervivientes. "Las mascotas fueron retiradas por el servicio de Zoonosis para su valoración y cuidado", apuntó la Policía.
En el Centro Municipal de Control de Zoonosis, ubicado en la población de La Albatalía, en Murcia, se atenderá a los animales con la esperanza de que pronto encuentren una familia.
En la página web ayuntamientomurcia-salud.es/adoptamur/ hay ficha de todos los animales que buscan un hogar.
