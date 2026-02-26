Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis en VoxCalles cortadas MurciaBono social eléctricoSarampión en MurciaRecorrido Carrera de la Mujer
instagramlinkedin

Sucesos

Golpe al tráfico de animales de raza en Murcia: la Policía rescata a 27 cachorros que iban a ser vendidos en el mercado negro

Los agentes descubren hacinados en el maletero de un coche a perros, gatos y palomos y los pone a salvo

Animales hacinados en el maletero del coche interceptado en La Alberca.

Animales hacinados en el maletero del coche interceptado en La Alberca. / Policía Local

Ana Lucas

Ana Lucas

Golpe al tráfico de animales de raza en Murcia: la Policía Local ha logrado rescatar a más de una veintena de cachorros que iban a ser vendidos en el mercado negro, indican fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar este miércoles, en la población de La Alberca. Fueron responsables de Tráfico los que llevaron a cabo la actuación. Todo empezó porque dieron el alto a un automóvil, ocupado por dos personas, en cuyo maletero encontraron la sorpresa: había seres vivos.

"Tras inspeccionar el vehículo, localizaron 20 cachorros de perro, siete gatos y dos palomos hacinados en transportines y en deficientes condiciones higiénico-sanitarias, sin el correspondiente registro", concretaron desde el cuerpo. Había hasta un gato egipcio.

Pequeño sphynx o gato esfinge rescatado del maletero por la Policía Local de Murcia.

Pequeño sphynx o gato esfinge rescatado del maletero por la Policía Local de Murcia. / Policía Local

Ante este panorama, "se formuló denuncia al conductor y al ocupante por infracción a la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales", detalla el cuerpo. Sin embargo estos dos sujetos no fueron detenidos. Se enfrentan a una sanción económica.

A salvo en Zoonosis

Sí se puso a buen recaudo a los animales. A la llamada de la Policía, como ocurrió recientemente en otro episodio en Zeneta, los profesionales de Zoonosis se movilizan y se ocupan de los supervivientes. "Las mascotas fueron retiradas por el servicio de Zoonosis para su valoración y cuidado", apuntó la Policía.

En el Centro Municipal de Control de Zoonosis, ubicado en la población de La Albatalía, en Murcia, se atenderá a los animales con la esperanza de que pronto encuentren una familia.

Noticias relacionadas y más

En la página web ayuntamientomurcia-salud.es/adoptamur/ hay ficha de todos los animales que buscan un hogar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents