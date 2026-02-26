Condenada a 16 meses de prisión por robar en La Manga un Rolex de 11.500 euros a un hombre con "tocamientos sexuales"

Una mujer ha sido condenada a 16 meses de prisión por robar en una población de Cartagena un Rolex de 11.500 euros a un hombre, al que efectuó "tocamientos sexuales" junto a otra fémina que no ha sido localizada.

Según se lee en la sentencia de un Juzgado de lo Penal de Cartagena, ahora confirmada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, la mujer, que ya había sido condenada hace una década por hurto, tendrá que devolver a su víctima el dinero que costaba el reloj, el cual no ha aparecido.

El robo aconteció sobre las once de la mañana del Día de la Hispanidad del año antes de que estallase la pandemia de coronavirus. El hombre caminaba por las inmediaciones de un hotel, acompañado por su hija, menor de edad, cuando dos personas a las que no conocía de nada los abordaron.

Según se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, las sospechosas estuvieron entreteniendo al varón "con preguntas sobre qué hacer en La Manga y piropos hacia su hija, y después con tocamientos sexuales", hasta que una de ellas "le sustrajo un reloj que portaba en la muñeca, un Rolex Submariner gris, modelo 5513, valorado en 11.500 euros, por el que reclama".

El afectado reconoció sin ninguna duda a la sospechosa en una foto que le mostró la Policía

La víctima denunció. A la procesada la reconoció en una de las fotos que le mostró la Policía. En opinión de la defensa de la mujer, "el reconocimiento se realizó en condiciones que no garantizan su validez, ya que la víctima no estuvo presente en el juicio y el reconocimiento se llevó a cabo por videoconferencia".

A ellos se une que "la acusada no fue detenida en el lugar de los hechos ni se le encontró el objeto sustraído, y que su defensa no tuvo la oportunidad de solicitar pruebas que podrían haber demostrado su inocencia", concreta el escrito de apelación, que pide la absolución de la mujer en virtud del principio in dubio pro reo: en caso de duda, la Justicia ha de fallar a favor de la persona encausada.

"Intenso interrogatorio"

La Audiencia, al rechazar el recurso de la encausada, destaca que la autoría viene corroborada por el testimonio del perjudicado, que fue intensamente preguntado por la defensa sobre la forma en que se produjo el reconocimiento fotográfico y también ha sido intenso el interrogatorio referido al reconocimiento realizado en el acto de juicio oral".

En este sentido, el tribunal apunta que "las respuestas de perjudicado han sido claras y contundentes y, a la vez, este testimonio viene corroborado por la declaración del agente que se encargó del reconocimiento fotográfico en su momento". "Ni siquiera la defensa ha preguntado sobre lo que ella misma alega, en referencia a la posible interferencia que podría producir el sistema de videoconferencia en ese reconocimiento", apostilla.

Además, "no es cierto que la defensa no hubiera tenido tiempo para solicitar diligencias. Desde que se incoó el procedimiento hasta que se dictó el auto que aperturó la fase intermedia transcurrieron dos años, tiempo más que suficiente para proponer la práctica de diligencias que se consideraran necesarias", subraya la Audiencia.