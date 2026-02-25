Sucesos
Trágico accidente en Lorca: fallece un motorista tras colisionar con una caravana en Ramonete
El siniestro, ocurrido en dirección a Águilas, obligó a movilizar al 061 y a la Guardia Civil
Varias llamadas alertaron alrededor de las 13.31 horas de este martes al Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia sobre un grave accidente de tráfico ocurrido en la carretera de Ramonete, en dirección a Águilas, dentro del término municipal de Lorca.
Según la información facilitada por los testigos, en el siniestro se vieron implicados un vehículo tipo caravana y una motocicleta. Como consecuencia del impacto, el motorista quedó tendido en la calzada en estado inconsciente.
Hasta el lugar se desplazaron de inmediato distintos recursos de emergencia, entre ellos el médico del Centro de Salud de Ramonete, una unidad móvil de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y efectivos de la Guardia Civil.
A su llegada, los sanitarios del 061 confirmaron el fallecimiento del motorista, un varón del que por el momento no han trascendido más datos personales.
Tras el fatal desenlace, la zona ha sido balizada y permanece acordonada a la espera de la llegada de la Guardia Civil y de las autoridades judiciales, que se encargarán del levantamiento del cadáver y de la instrucción de las diligencias para esclarecer las causas del accidente.
