Un incendio de plásticos y palets genera una gran columna de humo en un paraje de Jumilla

Un incendio declarado en la tarde de este martes en la Cañada de Albatana de Jumilla, en el límite con la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, ha movilizado a numerosos efectivos de emergencias tras detectarse una intensa columna de humo negro visible desde varios puntos. El fuego afectó a plásticos, palets y matorrales.

Mapa del lugar donde se ha producido el incendio / 112

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió a las 16.48 horas más de una decena de llamadas que alertaban de que la columna de humo iba en aumento. De inmediato se desplazaron al lugar un agente forestal, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, así como efectivos de la Policía Local de Jumilla y de la Guardia Civil.

Bomberos y un helicóptero participaron en el operativo

Tras localizar el foco, el agente medioambiental confirmó la progresión del incendio, que no afectaba a zona forestal, y solicitó la activación del helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias para apoyar las labores de extinción.

A las 17.48 horas, el mando del operativo dio el incendio por controlado y el helicóptero regresó a su base.