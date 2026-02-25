Dejan en libertad al ultra que instigó la violencia racista en Torre Pacheco

La justicia ha dejado en libertad a Cristian L.F., el líder de Deport Them Now acusado de instigar la violencia contra inmigrantes en Torre Pacheco y de convocar una "cacería" de marroquíes en julio pasado a través de mensajes en redes sociales, hasta que no avancen las investigaciones.

El pasado 17 de julio, la jueza de Mataró (Barcelona) acordó el ingreso de prisión de este líder ultra que se erigía en redes sociales como el fundador del movimiento supremacista Deport Them Know y al que la Guardia Civil intervino armas blancas y de fuego durante su detención, medida privativa de libertad que fue ratificada en septiembre por este mismo juzgado.

El líder ultra, de 28 años, recurrió ambos autos de prisión ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

Prohibición de acceder a redes sociales

En un auto, adelantado por el Diario.es y al que ha tenido acceso EFE este miércoles, la Sección segunda de la Audiencia de Barcelona estimó el pasado mes de noviembre su recurso de apelación, dejando sin efecto la prisión provisional comunicada y sin fianza y decretando su puesta en libertad, aunque le impuso como medida cautelar la prohibición de acceder a cualquier tipo de red social durante la tramitación del procedimiento del judicial.

La Audiencia de Barcelona aduce la falta de avances en la investigación para dejarlo en libertad, puesto que desde que se decretó su ingreso en prisión "ha existido tiempo más que suficiente" para haber realizado el análisis de las comunicaciones que se vertieron en las redes sociales -por parte de la Guardia Civil-, tanto las realizadas directamente por parte del investigado como las del resto de seguidores y miembros de Deport Them Now.

En el auto, el tribunal recuerda que las cuentas de Instagram y los canales de Telegram vinculados al líder ultra fueron intervenidos y puestos bajo control de la policía judicial para su análisis junto a varios dispositivos electrónicos.

Puesto que "ha mediado tiempo más que suficiente" para que se hubieran hechos estos análisis, subraya la sala, no puede "servir de justificación" apoyarse en la "necesidad de materializarlas" durante la fase de la investigación judicial como para mantener al investigado con una "media tan gravosa" como es la privación de libertad.

En este sentido, defiende que la imposición al investigado de una prohibición de acceso a las redes sociales hasta que no se realice dicho estudio "sería proporcionado y suficiente para preservar la fuente de prueba".

La jueza había alegado el riesgo de reiteración delictiva y la alteración o destrucción de pruebas para enviar al neonazi a prisión.

Instigó la violencia en Torre Pacheco

Según la magistrada del juzgado de Mataró, del análisis de los dispositivos electrónicos incautados a Cristian L.F. se desprende que este se presentaba como fundador o director del movimiento ultra y que, a través de Telegram o Instagram, difundió mensajes dirigidos a "promover actos hostiles y violentos contra ciudadanos de origen marroquí afincados en Torre Pacheco, impulsado por motivos meramente racistas".

A raíz de la paliza propinada a un hombre de 69 años del municipio de Torre Pacheco, el investigado publicó un comunicado que rezaba: "Convocaremos cacería para los días 15, 16 y 17 de julio, patrullas vecinales, con el fin de dar con ellos y justicia directa para reunirlos con Alá".

En otro mensaje, hacía un llamamiento a "todas las organizaciones antiinmigración estatales" y, tras alardear de que Deport Them Now tiene "gran presencia" en Barcelona, anunciaba que seguidores de su movimiento se movilizarían en Murcia el día 15 por la mañana.

"Haced vosotros también el esfuerzo. Esta situación requiere de la máxima atención, de la máxima lealtad con nuestros mayores y del máximo compromiso por limpiar España", añadía la publicación.

Los comunes, que ejercen la acusación popular en esta causa, han remitido un escrito al juzgado de Mataró, fechado el 23 de febrero, para que se abran nuevas diligencias de investigación.

En concreto, en la interlocutoria a la que ha tenido acceso EFE, piden a la magistrada que se oficie un equipo conjunto de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra para que en la mayor brevedad posible se haga un análisis forense completo de todos los dispositivos electrónicos intervenidos y de los canales de redes sociales.

Noticias relacionadas

Requieren, asimismo, que se investigue la estructura de este movimiento, toda su actividad y su posible conexión con otros grupos violentos.