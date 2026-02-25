Robo con violencia
Una banda roba un coche en Molina y atraca una gasolinera en Mazarrón en solo dos minutos
El grupo delictivo sustrajo un vehículo en Molina de Segura con el que se trasladaron hasta el municipio mazarronero para cometer el robo
Eva Mondéjar
La Guardia Civil ha identificado y detenido al cabecilla del grupo delictivo que presuntamente cometió los delitos de robo con violencia e intimidación y sustracción de vehículo. Estos delincuentes contaban con un dilatado historial delictivo a sus espaldas.
Los hechos sucedieron el pasado verano en una estación de servicio de Mazarrón, donde tres individuos entraron con el rostro cubierto con pasamontañas y agredieron a los empleados para conseguir su objetivo. Uno de ellos portaba un arma blanca de grandes dimensiones, con la que amenazaron a los trabajadores del local en apenas dos minutos.
Antes de eso, la operación comenzó en Molina de Segura, donde los autores robaron un vehículo para dirigirse al municipio mazarronero. Allí, esperaron en las inmediaciones de la gasolinera para asegurarse de actuar en el momento en el que no hubiera clientes.
El cuarto integrante de la banda permaneció en el vehículo mientras los otros tres cometían el asalto. Después huyeron en el coche sustraído, que abandonaron posteriormente.
La Guardia Civil inició las actuaciones el pasado año 2025 hasta conseguir identificar a los miembros del grupo delictivo que presuntamente cometió el atraco. Actualmente, se ha establecido un dispositivo de búsqueda sobre los sospechosos, que se ha saldado con la detención del cabecilla en el municipio de Águilas. La operación continúa abierta.
