Una mujer destroza una oficina de seguros en Alcantarilla por problemas con la póliza: rompió los cristales y los ordenadores y huyó

Una mujer, cuya identidad y edad no han trascendido, ha sido detenida por hacer destrozos en una oficina de seguros en Alcantarilla, informa la Policía Nacional, que especifica que "los hechos habrían estado motivados por diferencias dadas en relación con la contratación de un seguro realizado previamente en el establecimiento violentado".

La vecina se encuentra libre con cargos por un delito de daños y previsiblemente, en un procedimiento judicial que se abrirá al respecto, tendrá que abonar lo vandalizado.

Según detalló el cuerpo en una nota, una llamada alertó a la sala del 091 de que "a través de las cámaras de seguridad podían observar como una mujer había accedido al interior de una oficina cuando esta se encontraba cerrada al público, después de fracturar los cristales de la puerta de entrada". La sospechosa, detallaron, "estaba revolviéndolo todo y causando diversos daños".

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Nacional, que no encontraron ya a la mujer in situ y "pudieron constatar cómo el mobiliario, ordenadores y demás material electrónico presentaban graves daños".

Según la nota policial, "las rápidas indagaciones realizadas por los agentes permitieron identificar a la responsable", que fue localizada y detenida en el barrio conocido antaño como ‘la ciudad sin ley’: San José Obrero. El mismo que la Policía Nacional tomaba a principios del presente mes de febrero porque alrededor de 150 personas, armadas con palos, amenazaban con agredir a miembros de un grupo rival.

La sospechosa fue conducida a dependencias policiales y, de ahí, puesta disposición del Juzgado de Guardia, de donde salió por su pie, en libertad con cargos e investigada por un delito de daños.