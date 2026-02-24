"Hacinamiento y altas temperaturas", un polvorín en las cárceles de la Región de Murcia en verano: "Se agrava la inseguridad"

El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) en la Región de Murcia, que agrupa a trabajadores de los centros penitenciarios de la Comunidad, muestra "una especial preocupación ante la llegada de los meses de verano" a las cárceles, puesto que "la combinación de hacinamiento y altas temperaturas podría agravar considerablemente los problemas de seguridad y convivencia".

Así lo indican desde este colectivo en un comunicado difundido tras reunirse en San Esteban con el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias del Gobierno de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, al que trasladaron las carencias que, a su juicio, aún tienen "los cuatro establecimientos penitenciarios ubicados en la Región".

El que peor está, aseguran, el de Campos del Río, que sufre "hacinamiento". "Este establecimiento, uno de los más grandes del Estado, continúa sin estar plenamente operativo a pesar de haber transcurrido más de 15 años desde su inauguración. Actualmente alberga una media de 1.200 internos, mientras que varios departamentos permanecen cerrados, lo que impide garantizar el derecho a celda individual y contribuye directamente al incremento de la densidad de población reclusa", detallan desde TAMPM.

Cada vez más conflictos entre reclusos

En este sentido, ponen el acento en que "esta situación genera un aumento significativo de los conflictos entre internos y afecta de forma directa a la seguridad de los funcionarios y al normal funcionamiento del centro penitenciario".

Otro problema es que faltan médicos en las prisiones, algo que "está provocando un aumento de los traslados de internos al Virgen de la Arrixaca", subrayan desde el sindicato, al tiempo que recalcan que "estos traslados requieren la movilización de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para su custodia, lo que supone una merma de los recursos destinados a la seguridad ciudadana, además de generar riesgos operativos adicionales".

"Futuras reuniones" con políticos

Los funcionarios valoraron el encuentro con Ortuño y agradecieron su mano tendida, algo que contrasta con lo que opinan del actual delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, el cual, según TAMPM, "rehúsa mantener reuniones con los sindicatos representados en la Junta de Personal, entre los que se encuentra esta organización sindical", por lo que adolece de "falta de interlocución institucional".

Por contra, "el consejero de Presidencia se ha comprometido a trasladar estas preocupaciones al delegado del Gobierno y ha manifestado su disposición a mantener futuras reuniones con el sindicato TAMPM con el objetivo de continuar compartiendo información y analizar posibles vías de mejora de la situación actual en los centros penitenciarios de la Región de Murcia", celebra el colectivo.