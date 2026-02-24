El conductor que arrolló y mató a una mujer en la carretera de Alicante en Murcia iba distraído además de ebrio al volante

El Grupo de Atestados de la Policía Local de Murcia ha terminado el informe sobre el accidente que, en septiembre de 2025, costó la vida a una mujer, Carmen, y a su perro, que fueron arrollados por un conductor que se subió a la acera con el coche en la carretera de Alicante. Las conclusiones de los investigadores ya han sido remitidas al juzgado de Murcia que se ocupa de la causa. Será este órgano el que cite ahora al hombre, en libertad y al cual la Policía Local (en su faceta de Policía Judicial, al tratarse de un asunto de tráfico) imputa un delito de homicidio por imprudencia y otro de alcoholemia en el marco de la seguridad vial.

Los hechos tuvieron lugar minutos antes de las tres de la tarde, delante de un concesionario de coches, cuando la viandante, de 52 años, se encontraba paseando a su mascota por la zona y recibió el impacto de un turismo que, de pronto, irrumpió en el espacio destinado a los peatones.

Los investigadores imputan al hombre, actualmente en libertad, un homicidio imprudente y un delito de alcoholemia

Al lugar se desplazaron rápidamente agentes de la Policía Local de Murcia, así como una ambulancia, cuyos sanitarios únicamente pudieron confirmar el deceso de la mujer. El conductor fue entonces sometido a la preceptiva prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo, por lo cual se le detuvo y trasladó a dependencias policiales en La Alberca, donde Atestados tiene su sede.

Los especialistas de esta unidad comenzaron entonces con las indagaciones para tratar de esclarecer qué pasó. El grupo de Atestados de la Policía Local de Murcia está entre los diez primeros de toda España y cuenta con un escáner de última tecnología y con un dron que tiene un programa que recrea cómo pudo ser el siniestro. Cinco meses después de los hechos, las pesquisas han terminado.

Las conclusiones policiales del accidente mortal

Según establecieron las indagaciones de los profesionales de la Policía Local, el conductor llegó a alcanzar velocidades de más de 60 e incluso 70 kilómetros por hora en una vía en la que lo máximo que se permite es ir a 50, explican fuentes cercanas al caso.

Alcanzó más de 60 y hasta 70 kilómetros por hora en una vía en la que la velocidad estaba limitada a 50

Cuando se subió a la acera con el coche, precisan las mismas fuentes, el chofer se llevó por delante un semáforo, a la mujer y al can que iba con ella. Y no frenó.

Las investigaciones policiales determinaron que el conductor actuó «con desatención» y que, además del alcohol que (tal y como corroboró luego la prueba a la que fue sometido) había consumido, influyó algún tipo de distracción que no se puede concretar (por ejemplo, que estuviese mirando su teléfono móvil).

Por otro lado, los investigadores apuntan en su informe que no se puede considerar que el hombre abandonase el lugar de los hechos tras atropellar a la víctima: que, si el coche se encontró unos metros más adelante del punto del impacto, fue por la inercia, no porque él intentase escapar.

Cabe recordar que la norma establece que la Policía Local se ocupa de los accidentes de tráfico que acontecen en casco urbano (con rango de Policía Judicial), mientras que es la Guardia Civil la competente en los que se dan en autovías y autopistas.