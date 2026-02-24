Buscan a una menor de 14 años desaparecida en Murcia: es vecina del Barrio del Progreso

Los cuerpos de seguridad buscan a una menor de 14 años desaparecida en el municipio de Murcia. SOS Desaparecidos lanza un cartel para ayudar a dar con Nayara M. R., a quien se le pierde la pista este lunes.

Según ha podido saber este diario, se trata de una vecina del Barrio del Progreso.

La adolescente mide 1,55 de estatura, es de complexión delgada y tiene los ojos marrones. Según el letrero, tiene el pelo negro, aunque en la foto difundida para dar con ella lo lleva tintado de caoba.

Quien tenga algún tipo de información sobre la chica puede contactar con la Policía, llamar al 112 o telefonear al 868 286 726, el número que indica SOS Desaparecidos en su cartel.

No es necesario que pasen 24 horas para buscar a alguien

No es cierto que tengan que pasar 24 horas para buscar a alguien que se esfuma. Cuando una desaparición se considera inquietante, pasa a la unidad policial especializada que es el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en Murcia. Si la persona extraviada no tiene 18 años, se encarga el Grupo de Menores (Grume).

La gran mayoría de las desapariciones son voluntarias, se solucionan en los primeros días y se encuentra a la persona en perfecto estado, detallan fuentes policiales.