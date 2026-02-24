Al banquillo por violar en Yecla a una compañera de trabajo que estaba inconsciente

Un hombre, cuya identidad y edad no han trascendido, está a un paso de sentarse en el banquillo por, presuntamente, violar a una compañera de trabajo en el municipio de Yecla.

El procesado solicitó el archivo de la causa porque, según dijo, la mujer y él mantenían una relación clandestina y el sexo fue consentido. Sin embargo, la víctima presentaba lesiones y la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia (órgano al cual recurrió el sujeto) desestimó su petición.

Tal como se lee en un auto del citado tribunal, al cual ha tenido acceso La Opinión, existen "indicios de comisión de determinados hechos que están siendo objeto de investigación: si los mismos, por sus límites penológicos, entran dentro del ámbito del proceso ordinario o sumario, no cabe otra cosa que la transformación del mismo".

El propio esposo de la víctima la encontró, sin sentido, y con lesiones que fueron acreditadas por el forense

La Audiencia considera que "a pesar de las manifestaciones contenidas en el escrito (de la defensa del encausado) que pretenden acreditar que las relaciones sexuales fueron consentidas y que la víctima mantenía una relación amorosa clandestina con el investigado -que pretende acreditar con dos testimonios- y que no existe delito alguno, los indicios, descritos en el auto inicial, son muy poderosos".

En este sentido, el tribunal destaca que "el propio marido rescató a la perjudicada del lugar donde la misma había asistido a una comida de trabajo". El esposo la encontró "manteniendo relaciones sexuales con un tercero (el procesado) en estado de absoluta inconsciencia; estado al que llegó al hospital y que fue constatado por el médico forense".

ADN del sospechoso en la víctima

En este sentido, la Audiencia recalca que el médico "apreció lesiones compatibles con la sujeción con fuerza en los brazos, con cierta oposición de la víctima", así como "lesiones importantes en las piernas". Del mismo modo, "las pruebas biológicas han determinado la existencia de ADN del investigado en las muestras remitidas de introito, vulva, vagina, cérvix y ano, entre otras", concreta la resolución judicial.

Desde el punto de vista de la Audiencia, "estos hechos, de quedar acreditados, constituirían un delito de agresión sexual, con penetración y violencia que sitúa la penalidad que pudiera corresponderle dentro de la tramitación del sumario ordinario, cualquiera que sea la legislación que se le aplique, por lo que el último motivo de recurso alegado no puede prosperar".

Noticias relacionadas

El tribunal también recuerda que a la causa se incorporó un análisis químico toxicológico del servicio de Química del Instituto Nacional de Toxicología, a la vista de las muestras remitidas por el médico forense, determinantes del nivel de alcohol en sangre de la víctima.