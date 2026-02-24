Tráfico
Un accidente múltiple en la A-30 a la altura de Cartagena complica la circulación en la autovía
El alcance deja heridos leves; solo una mujer embarazada precisa traslado a un centro sanitario para descartar daños significativos
Un accidente múltiple se ha producido este martes por la tarde en la A-30 en sentido Murcia, a la altura de Cartagena, y ha provocado retenciones de tráfico en la autovia.
El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia ha informado de que el accidente, con varios vehículos implicados, ha tenido lugar a las 13.31 horas del punto kilométrico 179-180 de la citada autovía en dirección Murcia.
El aparatoso incidente ha causado complicaciones en la circulación por la zona. Desde el 112 piden a los conductores que faciliten la llegada de los servicios de emergencia movilizados.
Hasta el lugar se ha desplazado Guardia Civil y una ambulancia del 061. Los sanitarios han atendido a las personas que viajaban en los vehículos implicados -cuyo número no ha trascendido-, pero ninguno de los afectados presenta heridas de consideración.
Solo una mujer que se encuentra embarazada de cuatro meses ha solicitado traslado a un centro sanitario como medida preventida para realizarle una evaluación, indican fuentes del 112.
