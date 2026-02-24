Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tranvibús gratisAbsentismo laboralAeropuerto de MurciaMutares en SabicRestaurante Murcia
instagramlinkedin

Tráfico

Un accidente múltiple en la A-30 a la altura de Cartagena complica la circulación en la autovía

El alcance deja heridos leves; solo una mujer embarazada precisa traslado a un centro sanitario para descartar daños significativos

Atasco en la autovía A-30 a su paso por Murcia, en una imagen de archivo.

Atasco en la autovía A-30 a su paso por Murcia, en una imagen de archivo. / Juan Carlos Caval

Alba Marqués

Alba Marqués

Un accidente múltiple se ha producido este martes por la tarde en la A-30 en sentido Murcia, a la altura de Cartagena, y ha provocado retenciones de tráfico en la autovia.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia ha informado de que el accidente, con varios vehículos implicados, ha tenido lugar a las 13.31 horas del punto kilométrico 179-180 de la citada autovía en dirección Murcia.

El aparatoso incidente ha causado complicaciones en la circulación por la zona. Desde el 112 piden a los conductores que faciliten la llegada de los servicios de emergencia movilizados.

Hasta el lugar se ha desplazado Guardia Civil y una ambulancia del 061. Los sanitarios han atendido a las personas que viajaban en los vehículos implicados -cuyo número no ha trascendido-, pero ninguno de los afectados presenta heridas de consideración.

Noticias relacionadas

Solo una mujer que se encuentra embarazada de cuatro meses ha solicitado traslado a un centro sanitario como medida preventida para realizarle una evaluación, indican fuentes del 112.

TEMAS

Tracking Pixel Contents