Accidente laboral
Muere al caerle un árbol encima cuando trabajaba en Cehegín
El fallecido se encontraba en la Morra de don Francico, un monte muy próximo al límite con Lorca
Un hombre ha muerto a consecuencia de las graves heridas sufridas al caerle un árbol encima cuando trabajaba en un monte del término municipal de Cehegín.
El 1-1-2 recibía, a las 08:55 horas de esta mañana, la llamada de uno de sus compañeros, que reclamaba asistencia para el accidentado. Pese a lo apartado del lugar del accidente y la difícil cobertura telefónica, el Centro de Coordinación de Emergencias logró posicionar la ubicación, un monte llamado la Morra de don Francisco, al sur del término municipal de Cehegín y próximo al límite con el municipio de Lorca.
Entre tanto, se movilizaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, agentes medioambientales, una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, efectivos del Servicio de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Lorca, helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con bomberos del Grupo de Rescate Aéreo Especializado del CEIS, así como patrullas de la Guardia Civil.
A la llegada de los servicios de emergencia, los sanitarios sólo pudieron confirmar el fallecimiento del accidentado. El incidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
