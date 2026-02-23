El jurado popular declara culpable al acusado de asesinar de 15 puñaladas a un hombre en el crimen de la escalera de Lorca

Rachid N., que estaba acusado del asesinato de otro, cometido en octubre de 2020 en la escalera del edificio de Lorca donde vivía la víctima, ha sido declarado culpable por el jurado popular ante el que se ha desarrollado la vista durante los últimos días.

El veredicto, dado a conocer este lunes, considera acreditado en base a las pruebas practicadas en el juicio, que el acusado acabó con la vida del fallecido de quince puñaladas, varias de las cuales, según el informe de autopsia, eran mortales de necesidad al afectar a zonas vitales, como el estómago.

El fiscal del caso expuso en sus conclusiones definitivas que el mortal apuñalamiento se produjo en el transcurso de la discusión que el procesado y la víctima mantuvieron por un tema de dinero y que tras cometer el crimen se autolesionó para simular un previo ataque de este.

Reclaman 25 años de cárcel

La acusación estatal considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, dada la zona en la que se asestaron las puñaladas y el elevado número de estas, y reclama 25 años de cárcel.

Al declarar en la vista oral, el acusado aseguró que era inocente y acusó al fallecido de haberle atacado con el cuchillo, cortándole la yugular y el músculo esternocleidomastoideo.

También relató que al acudir al edificio donde residía la víctima, le pidió que le prestara 250 euros que necesitaba para pagar el alquiler, a lo que él se negó por no tener dinero. Cuando ambos decidieron salir a la calle, al bajar por la escalera, sufrió el ataque, según su versión.

Para R.N., el verdadero autor del crimen sería una tercera persona que aseguró haber visto en un pasillo cuando bajaban por la escalera en la que ocurrieron los hechos, versión que no ha convencido a los jurados.

Como R.N. se encuentra en libertad desde 2024 al cumplirse el máximo de cuatro años de prisión preventiva, la presidenta del jurado, la magistrada Isabel Carrillo, resolverá en breve si impone alguna medida cautelar, no descartándose la orden de ingreso en prisión si considera que existe riesgo de fuga.