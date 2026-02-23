Se inventa un asalto con catanas y pistolas a su kebab de Murcia para que vaya la Policía más rápido

Los hechos tuvieron lugar este fin de semana en Cabezo de Torres, una de las localidades de la Región de Murcia que más celebra el Carnaval. De ahí que hubiese mucha más gente (por los visitantes) y esta afluencia diese lugar, especialmente por la noche, a situaciones que pusieron en alerta a los Cuerpos de Seguridad: varias peleas, intoxicaciones etílicas, altercados y robos, especialmente de móviles, informan fuentes policiales.

Sin embargo, hubo una actuación peculiar. En la emisora de la Policía Local de Murcia (cuerpo que ya había organizado un despliegue especial en el pueblo, precisamente por las fiestas carnavaleras) se recibió, de noche, un aviso que hizo saltar todas las alarmas: un comerciante, responsable de un kebab de la pedanía, llamó y aseguró que un grupo de individuos armados había asaltado su negocio.

Según su testimonio, se trataba de una banda de personas que portaban pistolas, cuchillos y hasta catanas. Necesitaba que algún cuerpo de seguridad se personase de inmediato.

Agentes que lo escucharon se pusieron en marcha con celeridad, dada la peligrosidad de lo que estaba relatando el hombre. A su llegada, no obstante, la historia perdió fuelle con rapidez: lo que se encontró la Policía fue un cristal roto, a nadie herido y a un comerciante que admitió haber exagerado un poco.

Tal y como reconocería luego, se le ocurrió desorbitar un poco el relato, con la intención de conseguir agilizar la presencia policial en su establecimiento. Se le pasó por la cabeza que, si se limitaba a decir lo que había pasado, quizás la Policía priorizaría otros sucesos y no el que a él le afectaba.

Los agentes explicaron al responsable del local la importancia de decir la verdad en comunicaciones así con los Cuerpos de Seguridad y le instaron a que no volviese a actuar de esa manera.