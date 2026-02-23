El goteo de pateras al litoral de la Región de Murcia mantiene en jaque a la Guardia Civil: "Bloquea la capacidad de las patrullas"

Como suele pasar, cuando hay buen tiempo se dispara la llegada de migrantes en patera al litoral de la Región de Murcia. Las costas de la Comunidad recibieron este fin de semana un goteo de barcazas, que arribaron, en concreto, a San Pedro del Pinatar, a Águilas y a Cartagena. Más de un centenar de migrantes, entre ellos 17 menores de edad, llegaron al litoral murciano en apenas dos días.

El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la Región de Murcia, Juan García Montalbán, explica que "la oleada de pateras de este fin de semana confirma una vez más lo denunciado por AUGC: que la Región se ha convertido en uno de los destinos preferidos para los traficantes de personas y de drogas", dos delitos que están "muchas veces interrelacionados".

En este sentido, denuncia que "la llegada masiva de pateras bloquea una y otra vez la capacidad de las patrullas de seguridad ciudadana, por lo que es urgente que se aumente la plantilla en, al menos, 400 guardias civiles más".

AUGC destaca que "es urgente que se renueve el parque móvil para poder trasladar con rapidez y seguridad a los inmigrantes al CATE"

Desde el punto de vista de Montalbán, "es urgente que se renueve el parque móvil para poder trasladar con rapidez y seguridad hasta el Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) a los inmigrantes interceptados", dado que "actualmente se carece del número de vehículos necesarios y los existentes están continuamente averiados, principalmente los que se encuentran dotados de mamparas de protección para traslado de personas".

Cabe recordar que el citado CATE se ubica en Cartagena y que las barcazas llegan a cualquier punto del litoral: este fin de semana, por ejemplo, algunas desembarcaron en Águilas.

"Con el buen tiempo, llegan más pateras"

Las mafias aprovechan las bondades climáticas (presentes en la Comunidad murciana, pese a ser febrero) para fletar más barcazas con destino a Europa, en concreto a la zona levantina. Una climatología primaveral causa el repunte del número de embarcaciones con inmigrantes. De ahí que abunden, generalmente, durante los meses de mayo a septiembre.

Normalmente, la mayoría de las llegadas se registran entre el quinto y el noveno mes, pero el calor alarga la temporada de travesías, inciden agentes destinados en la Comunidad. "Con el buen tiempo siempre llegan más", confirma García Montalbán, a lo que añade que, no obstante, "no tenemos información en tiempo real" de lo que está previsto.

Las travesías realizadas desde las costas argelinas hasta las españolas abarcan una distancia mínima de 160 kilómetros, lo que da lugar, en algunos puntos de la ruta, a que la embarcación se vea en alta mar en pleno tráfico de buques mercantes, a su suerte, sin refugio ni protección.

Según remarcó hace unos años una investigación de la Guardia Civil, el Mediterráneo "es un mar cerrado donde el estado de la mar cambia bruscamente" y es aún más peligroso en caso de sobrecargar las embarcaciones con más personas de las reglamentarias, como pasa en la mayoría de estas construcciones rudimentarias: hay más gente de la que debería y eso da lugar a que sea aún más peligroso un viaje en esas condiciones.