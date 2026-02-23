Detenido por intentar robar a un grupo de jóvenes con un cuchillo de grandes dimensiones en Molina

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa, tras exhibir un arma blanca de grandes dimensiones para exigir a un grupo de jóvenes que le entregaran dinero, según informan fuentes policiales en un comunicado.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 12 de febrero, en la localidad de Molina de Segura, cuando se recibió aviso en la Sala CIMACC 091 de la Policía Nacional, comunicando varios jóvenes que instantes antes un varón les había intentado robar dinero portando un cuchillo de grandes dimensiones.

Varias patrullas se dirigieron al lugar entrevistándose con las víctimas, quienes manifestaron a los agentes que se encontraban sentados en un banco cuando, de manera repentina, se les había acercado un varón pidiéndoles dinero y ante su negativa, les había mostrado un cuchillo exigiéndoles dinero nuevamente, pero al observar que se aproximaban varias personas, se había marchado del lugar.

Tras lo manifestado y ante el temor de que volviera, los jóvenes llamaron a la Policía aportando descripción física y dirección de huida, por lo que agentes de la Policía Nacional establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió la localización de esta persona cerca del lugar del hecho, logrando recuperar también en las inmediaciones el arma blanca utilizada.

Noticias relacionadas

Por todo ello, los agentes procedieron a la detención de esta persona, a quien le constan 17 detenciones anteriores por la comisión de todo tipo de hechos delictivos siendo puesto a disposición de la autoridad judicial.