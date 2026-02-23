Despedida por robar dos bolsas de limones y pomelos de su empresa de Molina de Segura: "Es totalmente inasumible"

"Como usted comprenderá, el comportamiento que acabamos de referirle es totalmente inasumible por parte de la empresa y el mismo implica un abuso de confianza y pérdida de confianza que esta parte no puede dejar inadvertido, siendo irrelevante a estos efectos la mayor o menor cantidad sustraída, pues lo trascendente es el hecho de haber sustraído productos de la empresa, lo que impide volver a confiar en usted". Así constaba en la carta de despido que recibió una mujer, que trabajaba en una firma de cítricos de Molina de Segura como limpiadora. La misiva fue remitida en 2022, el asunto se judicializó y llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, que ya se ha pronunciado al respecto.

Desde la firma calificaron de "lamentable incidente" lo acontecido en agosto de hace cuatro años, cuando la mujer salió por la puerta con algo que pertenecía a la empresa, aunque le habían dicho que estaba "terminantemente prohibido llevarse producto a casa tras la finalización de la jornada de trabajo".

Las cámaras la grabaron con dos bolsas de basuras en las cuales llevaba cítricos propiedad de la compañía

Prosigue la carta de despido recordando que "esta empresa ha tenido conocimiento que usted y otras compañeras han sustraído productos de esta compañía. Tras detectar las sustracciones, el director de Producción y la responsable de Recursos Humanos mantuvieron una reunión con todo el equipo de limpieza, sin que ninguna de sus integrantes diera ninguna explicación".

En el caso de esta mujer, "salió por la puerta que da acceso a los vestuarios con dos bolsas de basura portando en su interior productos de la compañía -limones pomelos-, con ánimo de sustraerlos. Indicarle, que en ningún momento, usted iba a tirar la basura, ya que la misma se saca por la puerta 'de la zona sucia', habiendo llevado a cabo usted, con ánimo de ocultación, la sustracción de limones y pomelos al haberlos introducido en una bolsa de la basura", continúa la firma molinense. Fue grabada por cámaras de seguridad de la empresa, por eso trascendió lo acontecido.

La empleada llevó el caso a los tribunales. Una sentencia de Juzgado de lo Social N.º 5 de Murcia declaró procedente el despido, "convalidando así la extinción del contrato de trabajo que el despido produjo, sin derecho a indemnización ni salarios de tramitación, absolviendo a la demandada de la pretensión frente a la misma deducida".

La trabajadora recurrió. Alegó que la habían grabado de forma ilegal. Antes había apuntado también que los hechos que se le imputaban eran "inciertos, contrarios a derecho, en fraude de ley", así como que ella llevaba trabajando más de un año en la empresa, sin que hasta entonces le hubiesen abierto expediente alguno. En su opinión, "la sanción de despido no es proporcional".

Ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región, también dijo que no sabía que estaba prohibido coger productos y llevárselo a casa. El TSJ desestima su recurso y se reafirma en que el despido fue procedente.