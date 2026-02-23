El autor del crimen de Halloween, condenado a 8 años de cárcel

El conocido como 'crimen de Halloween' ya tiene sentencia. Cabe recordar que, por este caso, se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial de Murcia Pedro A. B., un vecino de La Arboleja para el que la Fiscalía pedía 18 años de cárcel por matar a otro hombre, Gaspar. "Soy antiviolencia total", manifestó en la primera sesión de la vista el procesado, que jamás negó su participación en los hechos, aunque "no quería hacerle el mínimo rasguño ni roce".

El jurado popular consideró que Pedro, que estuvo defendido por el penalista Pablo Martínez, no es un asesino, sino un homicida. Y consideró que había dos atenuantes: por enajenación y por reparación del daño. Ahora, el magistrado Augusto Morales ha dictado sentencia. Lo condena a 8 años de cárcel y a indemnizar con 235.000 euros a cada una de las hijas de Gaspar, así como con 25.000 a su madre y a cada una de sus dos hermanas.

"Entiendo que es una sentencia justa", detalló, al conocer la resolución, Pablo Martínez, que recordó que "el veredicto ya resolvió que estamos ante un homicidio y no un asesinato; y además reconocía dos atenuantes".

El abogado destacó que "en la vista final dejamos a criterio del magistrado la pena, entendido que debía estar en torno a los 7 años y medio".

"A este respecto, "teniendo en cuenta que nos enfrentábamos a una pena de 20 años, tras celebrar un jurado -con la complejidad que tiene- una pena de 8 años es un resultado extraordinario y que además considero justo, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos pero valorando todas las circunstancias que se han probado", manifestó.

Como es habitual, "para el cumplimiento de las penas aquí impuestas, se le abona al condenado todo el tiempo que ha estado privado provisionalmente de libertad por esta causa". Cabe recordar que Pedro A. B. fue mandado a prisión provisional sin fianza en noviembre de 2023, horas después del crimen, y que encerrado ha estado hasta que se fijó la fecha de la vista, la cual tuvo lugar en la Ciudad de la Justicia de Murcia.

Pedro A. B., en el banquillo de los acusados este martes / Juan Carlos Caval

Sobre la responsabilidad civil, la resolución manda que se haga "entrega inmediata, sin esperar a la firmeza de la sentencia, de toda la cantidad líquida consignada por la iniciativa del acusado obrante en la pieza de responsabilidad civil a cargo de la indemnización aquí establecida, y, conforme, se fueran consignando otras, seguirá procediéndose del mismo modo: siempre con la preferencia de las hijas del fallecido, luego su madre y finalmente, por igual, sus hermanas".

"No procede ir a la parte más alta del abanico punitivo"

El juez considera que "no procede en este caso llevar la pena final de prisión a la parte más alta del abanico punitivo, es decir, ni a los diez años menos un día de prisión (sin argumento alguno al respecto) que solicitan las acusaciones particulares ni a los nueve años de prisión que interesó el fiscal en base a la gravedad de hechos (como se ha dicho, acotada por el jurado a un delito de homicidio)". Por varias razones. Una: que la secuencia violenta no la inició Pedro.

Aunque no había duda sobre la autoría (el procesado admitió desde un principio que él había dado muerte a Gaspar), sí sobre las circunstancias. No es lo mismo un asesinato (incluye alevosía) que un homicidio (que es lo que la defensa del encausado sostenía que cometió).