Amenaza con un cuchillo a los camareros de una cafetería de Murcia para hacer un 'simpa' de 18 euros

Un sujeto de 51 años ha sido detenido por, presuntamente, amenazar con un cuchillo a los camareros de una cafetería de Murcia para hacer un 'simpa', informan fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar sobre las siete de la tarde en un local ubicado en la urbanización de Los Rectores, en Espinardo, donde el hombre estaba consumiendo.

Cuando llegó el momento de abonar la cuenta, el sospechoso, en vez de sacar la cartera, sacó un cuchillo de grandes dimensiones, que empuñó ante dos camareros.

Trabajadores y clientes del establecimiento lograron arrebatarle el arma blanca y el individuo se fue. Desde la cafetería llamaron a la Policía.

Al lugar se movilizó una patrulla, cuyos agentes visualizaron las cámaras de seguridad, que habían grabado lo sucedido. Gracias a las imágenes, pudieron contar con una descripción del hombre.

Localizado en el Espíritu Santo

Horas despué,s ya de noche, otra unidad policial, en una batida por el Espíritu Santo, localizó a un varón cuyas características coincidían con las del sospechoso. Lo pararon y lo arrestaron como presunto autor de un delito de amenazas graves. Y requisaron el cuchillo, que seguía llevando encima.

Cuchillo que requisó la Policía Local. / Policía Local

Se da la circunstancia de que el sujeto, de nacionalidad española, tenía vigente una orden (desde 2023) que le prohibía acercarse a Espinardo, donde está empadronado.

La cuenta (que ascendía a 18 euros) sigue sin pagar. Al tratarse de una cifra menor a 400 euros, es un delito que no implica detención.

El sospechoso fue trasladado a dependencias de la Comisaría de Distrito del Carmen de la Policía Nacional de Murcia, la única que abre de noche.