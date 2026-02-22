La Región de Murcia, escenario de una docena de operaciones antiyihadistas con 18 detenidos desde 2012

Mohamed R., detenido en 2022 en su casa del municipio de Blanca, pactaba el verano, en un juicio celebrado en la Audiencia Nacional, cumplir una pena de tres años de prisión por difundir mensajes yihadistas en Internet. «Estoy en contra de todo acto de terrorismo, no me gusta nada ese tema», contaba a este diario Salaheddine, cartagenero de 21 años de edad, tras salir en libertad con cargos del mismo tribunal, en Madrid. Días antes, había sido detenido en la casa de La Palma donde vive con su padre y hermanas. La razón: sus supuesto vínculos con la Yihad.

Hay plazas de especial relevancia en la lucha antiterrorista de los últimos 13 años, como la conurbación de la Región de Murcia y sus agrociudades -con 18 detenidos-, o el eje que forman la Costa del Sol -desde Málaga capital (diez detenidos), pasando por Estepona y Marbella, cada una de esas villas con dos yihadistas capturados- y el área de Algeciras y Campo de Gibraltar, un espacio de 225 kilómetros de largo donde han sido atrapados diez yihadistas desde 2012.

Gráfico sobre los golpes al terrorismo islamista en España de enero de 2012 a diciembre de 2025. / La Opinión

No obstante, todas las fuentes policiales consultadas en la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra coinciden en que Barcelona es el principal escenario del yihadismo en España. Con 159 detenidos en 92 operaciones policiales contra el terrorismo islamista, Barcelona y su área metropolitana sobresalen en la estadística por provincias que desde 2012 elabora y hace pública la Secretaría de Estado de Interior. Es la mayor cifra del mapa español, superando de largo a los 110 detenidos en 60 golpes policiales llevados a cabo en Madrid, segundo escenario en el ranking de la lucha antiyihadista de los últimos años.

"El perfil no es el de alguien que ha venido de Marruecos o Siria, son nacidos y crecidos en España"

Volviendo a la Región, ha sido escenario desde 2012 de una docena de operaciones antiyihadistas, con un total de 18 detenidos. Entre ellos no se contabiliza al joven de La Palma (el arresto se produjo ya en 2026), aunque sí al capturado el pasado mes de abril en el barrio murciano del Infante.

La calle Alberto Sevilla fue escenario de un enorme despliegue policial liderado por una unidad especializada de la Guardia Civil llegada desde la capital de España, a la que apoyaron por agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Benemérita. La razón: capturar a otro presunto yihadista. Vecinos y viandantes fueron sorprendidos por los efectivos, fuertemente armados, con chalecos antibalas y pasamontañas, que bajaron al hombre esposado por la espalda para trasladarlo directamente a Madrid, sin pasar por un calabozo de la Comandancia de Murcia.

Captación terrorista, adoctrinamiento, autoadoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo. Son los delitos que habitualmente se imputan a las personas que son detenidas como sospechosas de terrorismo islamista.

Juventud española

En el conjunto de España, una mayoría de detenidos de los últimos tres años son jóvenes -algunos incluso adolescentes- que ya han nacido en España y tienen nacionalidad española. Recuerda este detalle la ensayista y analista social Hanan Serroukh, de familia marroquí, nacida en España, afincada en Cataluña. «El perfil del yihadista hoy en España no es el de alguien que ha venido de Marruecos o Siria, sino un joven nacido y crecido aquí», asegura.

A menudo, cuando la Guardia Civil entra en una casa para detener a un joven que, en Internet, está viendo o difundiendo propaganda islamista (o incluso aprendiendo a matar por la causa o instando a otros a que lo hagan), se encuentran a un muchacho sin trabajo ni interés por los estudios, cuyas relaciones sociales se limitan al mundo virtual. «Y los padres se quedan estupefactos; no sabían nada», relata un oficial de la lucha antiterrorista del Instituto Armado. Estos jóvenes no atesoran en sus casas armas ni poseen infraestructura terrorista: mayormente, hablan de la Yihad en redes.

La citada Serroukh manifiesta al respecto que «nacen miles de jóvenes hijos de la inmigración en territorio español, europeo, pero no viven ni crecen en los valores y leyes de este espacio».

La mayoría de los detenidos por delitos de yihadismo en España en 2023, 2024 y 2025 vivían en entornos socialmente monocromáticos, de inmensa mayoría de vecinos musulmanes.