Detenida por robar en más de 20 coches en Mazarrón

Según informó la Guardia Civil a través de una nota de prensa, una mujer que se dedicaba a robar en coches estacionados en distintas zonas de Mazarrón fue detenida. En total detectaron 24 presuntos delitos contra el patrimonio, pero no descartan que esta cifra pueda aumentar.

Se trata de una joven residente en el municipio que, tal y como subrayan los miembros del cuerpo de seguridad, tiene numerosos antecedentes por hurtos similares.

La actividad delictiva fue detectada porque se produjo un inusual incremento de los delitos contra el patrimonio

La detenida se dedicaba a entrar por la fuerza en vehículos estacionados por todo Mazarrón para luego sustraer toda clase de bienes como teléfonos, documentación, tarjetas bancarias, joyas, relojes, balizas de emergencias, electrodomésticos, artículos deportivos, patinetes eléctricos, llaves de viviendas, prendas de vestir, así como las llaves de vehículos de alta gama, entre otros. Las autoridades informan que recuperaron gran parte de los objetos robados.

El origen de la operación, de acuerdo con la información del cuerpo benemérito, se produjo a finales de 2025 cuando detectaron un inusual incremento de los delitos contra el patrimonio en la localidad costera de la Región de Murcia.

Relojes y joyas que fueron recuperados tras la detención de la autora de los presuntos delitos. / Guardia Civil

La investigación fue denominada por los agentes como operación 'Fugaz' y consistió en un trabajo de campo con inspecciones técnico-oculares en los vehículos implicados para dilucidar la forma de proceder de la autora de los hechos.

Una vez obtenidos los indicios necesarios, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda sobre la sospechosa, que acabó con su localización y detención como presunta autora de los delitosde robo con fuerza y hurto en interior de vehículos.

Los guardias civiles realizaron dos registros en viviendas relacionadas con la ahora detenida, en los que se recuperaron los mencionados objetos robados.