Tráfico
Cuadruplica la tasa de alcohol mientras conduce por Murcia con un niño de 3 años a bordo sin sillita en el coche
La Policía Local intercepta y detiene al individuo en la pedanía de Corvera: el menor está en buen estado
Un sujeto, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido detenido por cuadruplicar la tasa de alcohol permitida al volante mientras conducía por el municipio de Murcia con un niño de 3 años a bordo, al cual, además, llevaba sin sillita, esto es, sin sistema de retención obligatorio.
Según indicaron fuentes de la Policía Local de Murcia, el individuo fue interceptado por una dotación de Seguridad Ciudadana en la pedanía de Corvera.
Cuando le dieron el alto, los agentes descubrieron que el conductor, que presentaba "síntomas evidentes" de haber tomado algún tipo de sustancia que mermaba sus capacidades, viajaba en el automóvil con un menor de edad. Este se hallaba en el asiento trasero del turismo y no llevaba puesto ningún Sistemas de Retención Infantil (SRI), como obliga la normativa.
Cabe recordar que, por ley, todos los niños deben ir en una silla en el coche al menos hasta que alcancen una altura de 135 centímetros: el sistema ha de adecuarse siempre a su altura y su peso. Afortunadamente, en este caso, el pequeño está en buen estado.
Cuando fue sometido a la preceptiva prueba de detección de alcohol (y también de drogas), el conductor arrojó un resultado positivo: en concreto, cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida. Por eso fue detenido, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.
El caso fue puesto en conocimiento del Grupo de Atestados de la Policía Local de Murcia, que en casos así actúa como Policía Judicial (al tratarse de una competencia de Tráfico).
El conductor, previsiblemente, quedará en libertad con cargos y posteriormente será llamado por la autoridad judicial.
