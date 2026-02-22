Un aparatoso accidente con dos heridos obliga a cortar el tranvía tras el derbi Murcia-Cartagena

Un aparatoso accidente que se saldó con dos heridos obligó a cortar el tranvía este domingo tras el derbi Murcia-Cartagena. El siniestro vial, aunque de carácter leve, agravó aún más la ya de por sí complicada 'misión' de bajar en transporte público del estadio Enrique Roca al concluir el partido de fútbol.

Ocurría minutos después de las nueve de la noche. Lo que pasó fue una colisión (según las primeras informaciones, con dos vehículos implicados) la altura de una rotonda próxima a un complejo de ocio de la zona y a los centros comerciales. "Uno de los coches se ha estampado contra la redonda", dijeron testigos que avisaron con su móvil a Emergencias.

"Ha tocado el rail del tranvía y ha golpeado el muro de la rotonda", explicó otro de los presentes.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia, para regular el tráfico y comprobar qué había pasado. No fue preciso desplazar ambulancias, dado que las dos personas que resultaron heridas no tenían lesiones de consideración, manifestaron fuentes policiales.

El vehículo que se llevó la peor parte fue retirado rápidamente del lugar donde entorpecía la circulación, confirmaron los testigos.

Problemas con el transporte público

Por otro lado, la cantidad de gente que intentaba acceder al transporte público tras el partido generó retrasos y quejas.

"Llevo desde las 21.05 sentada en un tranvía, apiñada, y dicen que hasta y media no puede salir. La explicación que da el personal es que ampliar el servicio cuesta dinero y estos días se cuela mucha gente", detallaba en su cuenta de X una vecina, María González.

La Policía Local aseguró, horas antes del partido, que el Consistorio capitalino había reforzado el servicio de tranvía debido precisamente al mismo. "La incorporación de dos tranvías adicionales reducirá su frecuencia hasta los 12-14 minutos desde las 16.15 horas", detallaron desde el Cuerpo.