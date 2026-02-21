Un joven apuñala a su padre y a su abuelo en un domicilio en Palma

Doble intento de homicidio en un domicilio de Son Ferriol, en Palma. Este mediodía un joven de 26 años, que al parecer podría sufrir algún trastorno mental, ha apuñalado gravemente a su abuelo, de 90 años, y luego ha herido a su padre cuanto se ha interpuesto entre ellos. El anciano ha salido cubierto de sangre a la calle a pedir ayuda antes de desplomarse en el suelo. Al lugar han acudido rápidamente dotaciones de la Policía Nacional y del 061, que han atendido al hombre y le han trasladado en estado muy grave al hospital de Son Espases. El padre ha sufrido heridas leves y no ha precisado ser hospitalizado. El presunto agresor ha sido también ingresado en el hospital, en el departamento de Psiquiatría, donde permanece bajo custodia policial.

Los hechos, según informan fuentes de la Policía Nacional, han ocurrido sobre la una del mediodía, en un domicilio de Son Ferriol, en Palma. Al parecer el joven, que podría sufrir algún trastorno mental, ha mantenido una violenta discusión con su abuelo, de 90 años, y le ha propinado unas diez puñaladas en distintas partes del cuerpo. Aparentemente la más grave en la cara, que le ha alcanzado un ojo. En la casa se encontraba también el padre del joven, un hombre de 59 años, que ha tratado de interponerse entre los dos y ha recibido varias heridas de arma blanca.

El anciano ha salido a la calle completamente ensangrentado y ha pedido ayuda a los vecinos y viandantes que había en el lugar antes de caer desplomado. Estos testigos han alertado al 112, que ha trasladado el aviso a la Policía Nacional y la central de ambulancias del 061. Una ambulancia ha atendido en primera instancia al anciano, que presentaba lesiones muy graves y ha sido trasladado al hospital de Son Espases, donde ha sido operado de urgencia. El padre del agresor tenía cortes leves y no ha sido necesario hospitalizarle.

Mientras tanto, las dotaciones de la Policía que han acudido al lugar han detenido al joven, que ha sido también conducido a Son Espases, donde permanece en el Departamento de Psiquiatría, pendiente de ser evaluado y bajo custodia policial.

El Grupo de Homicidios de la Policía ha iniciado una investigación para aclarar las circunstancias del intento de homicidio y junto a especialistas de la Policía Científica están realizando una inspección ocular en el domicilio. Por ahora se desconocen las causas de la agresión, aunque los indicios apuntan a que el joven podría sufrir algún trastorno mental.