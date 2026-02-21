Estrella un vaso en la cara a un hombre en una pelea en la puerta de un pub de Murcia

Un joven, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, fue identificado por estrellar un vaso en la cara a otro en una pelea en la puerta de un pub de la zona de ocio de San Esteban, en Murcia, informaron fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar este viernes por la noche, en el exterior de un local ubicado en la citada zona de ocio (en concreto, en Condestable), donde dos varones se enzarzaron en una discusión, que fue subiendo de tono hasta el punto que uno de ellos agarró un vaso y se lo estampó en el rostro al otro.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia, así como sanitarios en una ambulancia, tras recibir el aviso de lo sucedido.

Los porteros del establecimiento colaboraron y retuvieron al presunto agresor hasta la llegada de la Policía Local.

El agresor, identificado

El sospechoso fue identificado, aunque no detenido al no haber redactado los sanitarios un informe médico en el que se detallase que las lesiones eran de gravedad, explican las mismas fuentes.

En concreto, el médico no concretó de cuántos puntos de sutura precisó el herido, un varón de 31 años. Testigos indicaron que el enfermero manifestó que el corte era de tres centímetros, y que necesitaría puntos, pero no cuántos. Sin embargo, en el parte únicamente se reflejó que se procedía a curar la lesión.

El presunto agresor, por tanto, fue trasladado a dependencias policiales, aunque puesto en libertad. Sin un informe médico que avale la gravedad de las lesiones, no se procede al arresto.

En la zona de Condestable y callejón Burruezo hay varios locales de ocio nocturno. Agentes de la Policía Local pasan por las noches (en especial, los fines de semana) por prevención: a esas horas no es extraño encontrar personas que han consumido en exceso alcohol o sustancias y protagonizan riñas que, como en esta ocasión, suben de tono y acaban en violencia física.

Noticias relacionadas

Pasó algo similar hace dos fines de semana. Una pelea en la misma zona, en la que que se vieron implicados cinco hombres, se saldó con dos detenidos y un cuchillo requisado.