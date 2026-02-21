Colectivos por el Mar Menor piden los informes de metales pesados en el Campo de Cartagena

Ecologistas en Acción, la Alianza Mar Menor, Banderas Negras, Mar Menor de los Niños, la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, la Fundación Sierra Minera y Pacto por el Mar Menor han pedido al Gobierno de Murcia que haga público el informe sobre metales pesados en el Campo de Cartagena.

En un comunicado conjunto, se refieren al estudio “Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena: uso y manejo sostenible para su conservación y pautas para su recuperación”, encargado al grupo de investigación, gestión, aprovechamiento y recuperación de suelos y aguas de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Según su cartografía, sobre todo en el arco sur de la albufera salada, hay graves isoconcentraciones de plomo, cadmio, zinc y cobre, indican los colectivos demandantes de la información, que también han solicitado en los últimos días otros como Por Un Mar Vivo y SOS Mar Menor, así como partidos como el PSOE y Podemos.

“Existen áreas agrícolas donde las concentraciones de metales traza y metaloides superan los niveles máximos permisibles fijados en el Real Decreto estatal 1051/2022, por lo que es necesario y urgente investigar el grado de toxicidad presente en los productos agrícolas, indican este sábado.

También solicitan paralizar de forma preventiva la distribución y comercialización hasta conocer si los productos están exentos de toxicidad y son aptos para el consumo humano, antes de advertir del riesgo ambiental para el suelo de la cuenca vertiente, el Mar Menor y la salud de los trabajadores agrícolas.

Recuerdan que el estudio fue financiado con fondos públicos en noviembre de 2023, iniciado en marzo de 2024 y finalizado en febrero de 2025.

Piden también otro informe realizado en 2020 por la empresa IDOM, sobre determinación de niveles de fondo y genéricos de referencia de metales pesados y otros elementos traza en suelos, elaboración del inventario de suelos contaminados y desarrollo de una web para la gestión de la información de la calidad de los suelos de la comunidad autónoma, financiado en un 80 % por el Fondo de Desarrollo Regional de la Unión Europea.

Solicitan a las comisiones y tutoría del Mar Menor que investiguen la cuestión y apoyan las denuncias contra la Consejería de Agricultura por presunta ocultación de datos, realizadas a la fiscalía por Podemos, y que se depuren responsabilidades.