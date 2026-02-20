Muere en Valladolid un joven apuñalado por un menor de 13 años

Un joven de 18 años ha fallecido este viernes en Valladolid tras resultar apuñalado supuestamente por un menor, de 13 años, un suceso ocurrido en la calle Democracia de la capital vallisoletana.

Según ha explicado a EFE el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, la agresión ha tenido lugar en torno a las 14:30 horas, tras lo que la Policía pondrá a disposición de la Fiscalía al menor que, según los primeros indicios, es el supuesto autor material del acuchillamiento.

La Policía Nacional también investiga a una joven, igualmente menor de edad, y a una mujer adulta, que al parecer se encontraban en el lugar de los hechos cuando ocurrió la agresión. Las tres personas supuestamente relacionadas con lo ocurrido han sido trasladadas a dependencias policiales.

Fuentes próximas al caso han explicado a EFE que, sin descartar aún ninguna hipótesis, se investiga si el origen del suceso pudo tener que ver con bandas latinas.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León han explicado que varias llamadas efectuadas a las 14:33 horas solicitaron asistencia sanitaria para un joven que había resultado herido grave tras sufrir una agresión con un arma blanca en el tórax. El 112 avisó del suceso a la Policía Nacional, a la Policía Municipal y al Centro Coordinador de Urgencias de Emergencias Sanitrias -Sayl, desde el que se envió una UVI móvil.

En el lugar de los hechos, el personal sanitario de Sacyl atendió a la víctima, de 16 años de edad según el 112, quien fue trasladado en la UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, cercano a la zona en la que ocurrió el suceso, donde finalmente falleció, han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, su desencadenante y otros extremos vinculados con la agresión mortal.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, a través de la red social X, ha expresado la repulsa ante el "terrible" suceso. "Nuestro pésame a la familia del menor víctima de la violencia indeseable", ha expuesto el regidor. "¡Nunca admitiremos actitudes violentas y menos entre los jóvenes|", ha concluido Carnero.

Noticias relacionadas

.